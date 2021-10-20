Живцем спалив свою родину: пакистанець був проти шлюбу дочки і вдався до "вбивства честі"

Пакистанець Манзур Хуссейн вирішив покарати свою доньку. Він розізлився на те, що дівчина одружилася без його згоди.

Чоловік вирішив підпалити будинок. Там перебувала його дочка, її сестра з чоловіком та 4 дитини. На жаль, ніхто не вижив.

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Мотиви пакистанця

Понад рік тому 19-річна Фаузія Бібі вийшла заміж за Мехбуба Ахмада. Батько дівчини був проти цього шлюбу. Тому він здійснив так зване "вбивство честі" і вдався до жорстокого вчинку.

Хто помер через підпал

Він з допомогою свого брата підпалив будинок в населеному пункті провінції Пенджаб. Внаслідок цього загинули дочка Хуссейна, 4-місячний син Бібі та Ахмада, сестра дівчина Хуршид Май з чоловіком і їхні троє дітей. Їм було 2 роки, 6 років та 13 років.

За інформацією пакистанської комісії з прав людини, у країні щороку родичі вбивають сотні жінок. Вони незадоволені тим, що дівчата одружуються проти волі родини.

Зять підозрюваного в підпалі в момент трагедії був на роботі. Тільки після того, як чоловік повернувся наступного ранку додому, він побачив, що сталось.

Наразі місце перебування пакистанця залишається невідомим. Його розшукують по всій країні.

Жорстокі інциденти в Пакистані