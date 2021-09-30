Поліцейські та бійці Муніципальної варти, які побачили початок спроби самогубства, завадили чоловіку скоїти непоправне. Правоохоронці швидко загасили полум'я вогнегасниками.
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Внаслідок інциденту чоловік, за попередніми даними, не постраждав.
Причини невідомі
Чоловік намагався підпалити себе біля Офісу Президента / Фото Муніципальної варти Києва
- Як стверджують у Муніципальній варті Києва, інцидент стався біля самісінького Офісу Президента.
- Чоловік, чию особу правоохоронці не називають, намагався накласти на себе руки.
- Після того, як небезпека для нього минула, патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.
Самогубству завадили правоохоронці / Фото Муніципальної варти Києва
Причини, через які чоловік хотів скоїти суїцид, наразі невідомі. З цим розбираються слідчі.
Чи викликали на місце події медиків, незрозуміло.