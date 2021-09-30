Полицейские и бойцы Муниципальной стражи, которые увидели начало попытки самоубийства, помешали мужчине совершить непоправимое. Правоохранители быстро потушили пламя огнетушителями.
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В результате инцидента мужчина, по предварительным данным, не пострадал.
Причины неизвестны
Мужчина пытался поджечь себя возле Офиса Президента / Фото Муниципальной стражи Киева
- Как утверждают в Муниципальной страже Киева, инцидент произошел возле самого Офиса Президента.
- Мужчина, чью личность правоохранители не называют, пытался покончить с собой.
- После того, как опасность для него миновала, патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
Самоубийству помешали правоохранители / Фото Муниципальной стражи Киева
Причины, по которым мужчина хотел совершить суицид, пока неизвестны. С этим разбираются следователи.
Вызывали ли на место происшествия медиков, непонятно.