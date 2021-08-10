Ребенка арестовали по обвинению в умышленном мочеиспускании на ковер в библиотеке религиозной школы. Семья мальчика также находилась под арестом.
Читайте В страшном ДТП возле Обухова погиб годовалый ребенок: машины смяло – фото
После решения суда освободить ребенка под залог толпа жителей напал на индуистский храм. Поведение парня раскритиковали радикально настроенные мусульмане.
Они заявили, что такой поступок – это богохульство. Поэтому ребенка надо наказать смертным приговором.
Сейчас мальчик находится под государственной защитой. Он до сих пор не понимает, почему находился неделю в тюрьме и что сделал неправильно.
Жители сожгли дверь храма и повредили статуи
В сети появилось видео, на котором видно, как толпа напала на храм. Они сначала сожгли главные двери, а затем повредили статуи в помещении.
Правоохранители пока арестовали 50 человек, подозреваемых в ограблении. Еще 100 человек полиция разыскивает.
Премьер раскритиковал нападение на храм
Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил нападение. Он пообещал, что власти возобновят храм в ближайшее время. Для подавления беспорядков в район направили военные подразделения.
Похожий случай произошел в 2012 году. Тогда в Пакистане 14-летнюю девочку обвинили в богохульстве за то, что она сожгла страницы Корана. Ее отпустили под залог, позже она сбежала с семьей в Канаду.