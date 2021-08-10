Ребенка арестовали по обвинению в умышленном мочеиспускании на ковер в библиотеке религиозной школы. Семья мальчика также находилась под арестом.

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После решения суда освободить ребенка под залог толпа жителей напал на индуистский храм. Поведение парня раскритиковали радикально настроенные мусульмане.

Они заявили, что такой поступок – это богохульство. Поэтому ребенка надо наказать смертным приговором.

Сейчас мальчик находится под государственной защитой. Он до сих пор не понимает, почему находился неделю в тюрьме и что сделал неправильно.

Отметим! Пакистанские законы о богохульстве давно критикуют правозащитные группы, поскольку их часто используют для опасной дискриминации религиозных меньшинств.

Жители сожгли дверь храма и повредили статуи

В сети появилось видео, на котором видно, как толпа напала на храм. Они сначала сожгли главные двери, а затем повредили статуи в помещении.

Правоохранители пока арестовали 50 человек, подозреваемых в ограблении. Еще 100 человек полиция разыскивает.

Премьер раскритиковал нападение на храм

Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил нападение. Он пообещал, что власти возобновят храм в ближайшее время. Для подавления беспорядков в район направили военные подразделения.

Похожий случай произошел в 2012 году. Тогда в Пакистане 14-летнюю девочку обвинили в богохульстве за то, что она сожгла страницы Корана. Ее отпустили под залог, позже она сбежала с семьей в Канаду.