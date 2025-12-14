Зеленский поедет в Польшу: есть две причины, почему это важно

19 декабря президент Украины посетит Польшу. Это станет первой встречей Зеленского и Навроцкого после смены власти в этой стране.

Детали передает 24 Канал.

Смотрите также "Не передача, а обмен": посол раскрыл детали возможной сделки по польским МиГ-29 для Украины

Что будет делать Зеленский в Польше?

Зеленский по дороге в Берлин рассказал, что отправится также и в Польшу, но 19 декабря.

Что касается моего визита в Польшу – польская сторона нам предложила пятницу. Я думаю, мы не будем ничего откладывать. Для нас очень важно поддерживать отношения между нами и Польшей,

– сказал он.

Президент поблагодарил Варшаву за поддержку, указав, что это очень важное добрососедство.

В Польше подтвердили визит. Там указали, что встречу предложила канцелярия президента Республики Польша.

Сейчас согласовываются детали запланированного визита. Основные темы переговоров, которые состоятся в Варшаве, будут касаться вопросов безопасности, экономических и исторических вопросов,

– говорится в заметке.

12 декабря посол Украины в Польше заявил: работают над тем, чтобы встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Каролем Навроцким состоялась как можно скорее.

Какие темы обсудят Зеленский и Навроцкий:

вопросы безопасности, связанные с войной России против Украины и мирными переговорами;

военное сотрудничество и сотрудничество оборонно-промышленного комплекса;

вопросы экономического сотрудничества, включая реконструкцию;

исторические вопросы, связанные с эксгумацией жертв Волынской резни.

Поляки требуют, чтобы Зеленский ехал к ним: скандальные заявления

Украина приглашала Навроцкого в Киев, но тот не приехал. Более того, президент Польши сказал, что "требует симметрии в отношениях с Украиной". И "ожидает, что президент Владимир Зеленский выразит свою благодарность польским солдатам и польскому народу за поддержку".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался своеобразно. "Настойчивые требования извинений и почтения памяти в ситуации, когда украинцы борются за свою жизнь, вызывают у меня отвращение, но, с другой стороны, президент Зеленский не потерял бы гордости, если бы, проезжая через Польшу, попросил о визите в президентский дворец", – сказал он.

Глава Бюро международной политики канцелярии Марчин Пшидач добавил: "Если президент Зеленский хочет увидеть Кароля Навроцкого, ничто не мешает ему сесть на поезд и приехать в Варшаву на встречу".

9 декабря Зеленский заявил, что сам посетит Польшу, когда получит приглашение от главы польского государства.

Таким образом, визит Зеленского в Польшу важен, во-первых, потому, что это будет первая встреча лидеров, с тех пор, как Навроцкий стал президентом Польши. А во-вторых – потому, что польская сторона манипулировала визитом, поэтому время наладить отношения.

Напомним, Кароль Навроцкий – глава Польши с августа 2025 года.