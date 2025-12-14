Укр Рус
24 Канал Новини України Зеленський поїде в Польщу: є дві причини, чому це важливо
14 грудня, 21:18
3

Зеленський поїде в Польщу: є дві причини, чому це важливо

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • 19 грудня президент України Зеленський відвідає Польщу для зустрічі з президентом Навроцьким.
  • Обговорять питання безпеки, економічної співпраці та "історичні".

19 грудня президент України відвідає Польщу. Це стане першою зустріччю Зеленського та Навроцького після зміни влади в цій країні.

Деталі передає 24 Канал

Дивіться також "Не передача, а обмін": посол розкрив деталі можливої угоди щодо польських МіГ-29 для України 

Що робитиме Зеленський у Польщі? 

Зеленський дорогою до Берліна розповів, що вирушить також і в Польщу, але 19 грудня. 

Що стосується мого візиту в Польщу – польська сторона нам запропонувала п'ятницю. Я думаю, ми не будемо нічого відтерміновувати. Для нас дуже важливо підтримувати відносини між нами і Польщею, 
– сказав він. 

Президент подякував Варшаві за підтримку, вказавши, що це дуже важливе добросусідство. 

В Польщі підтвердили візит. Там указали, що зустріч запропонувала канцелярія президента Республіки Польща. 

Зараз узгоджуються деталі запланованого візиту. Основні теми переговорів, які відбудуться у Варшаві, стосуватимуться питань безпеки, економічних та історичних питань, 
– мовиться в дописі. 

12 грудня посол України в Польщі заявив: працюють над тим, щоб зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Каролем Навроцьким відбулася якомога швидше. 

Які теми обговорять Зеленський і Навроцький: 

  • питання безпеки, пов'язані з війною Росії проти України та мирними переговорами;
  • військова співпраця та співпраця оборонно-промислового комплексу;
  • питання економічної співпраці, включаючи реконструкцію;
  • історичні питання, пов'язані з ексгумацією жертв Волинської різанини. 

Поляки вимагають, щоб Зеленський їхав до них: скандальні заяви 

Україна запрошувала Навроцького в Київ, але той не приїхав. Ба більше, президент Польщі сказав, що "вимагає симетрії у відносинах з Україною". І "очікує, що президент Володимир Зеленський висловить свою вдячність польським солдатам та польському народу за підтримку". 

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився своєрідно. "Наполегливі вимоги вибачень та вшанування пам'яті в ситуації, коли українці борються за своє життя, викликають у мене огиду, але, з іншого боку, президент Зеленський не втратив би гордості, якби, проїжджаючи через Польщу, попросив про візит до президентського палацу", – сказав він. 

Голова Бюро міжнародної політики канцелярії Марчин Пшидач і собі докинув: "Якщо президент Зеленський хоче побачити Кароля Навроцького, ніщо не заважає йому сісти на поїзд і приїхати до Варшави на зустріч".

9 грудня Зеленський заявив, що сам відвідає Польщу, коли отримає запрошення від очільника польської держави.

Таким чином, візит Зеленського в Польщу важливий, по-перше, тому, що це буде перша зустріч лідерів, відколи Навроцький став президентом Польщі. А по-друге – тому, що польська сторона маніпулювала візитом, тож час налагодити стосунки.

Нагадаємо, Кароль Навроцький очолює Польщу з серпня 2025 року.