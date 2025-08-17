Уже 18 августа Зеленский снова приедет в Белый дом. Ряд иностранных СМИ писали, что Трамп очень радостно приветствовал Путина на Аляске, а с украинским президентом в феврале говорил так, будто тот начал войну.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.

Не боится ли Зеленский повторения ситуации 28 февраля?

Журналисты поинтересовались, нет ли у президента предостережения, что в Белом доме может все пойти так же, как было 28 февраля. Ответ Зеленского был достаточно коротким.

Что касается Белого дома, я настроен очень продуктивно и в хорошем смысле, во всех смыслах этого слова,

– сказал он.

Президент добавил, что Трамп расскажет ему и европейским лидерам, которые тоже приедут в Вашингтон, детали разговора с Путиным. Ведь то, что россияне говорят о гарантиях безопасности для Украины – скорее "сигналы российской стороны о том, что они не будут нас дальше оккупировать".

Зеленский подчеркнул: гарантии безопасности должны дать США, потому что россиянам нельзя верить. А еще с Трампом будут говорить, что же войдет в эти гарантии, из чего они будут состоять.

Урсула фон дер Ляйен, с которой была совместная пресс-конференция, повторила свои апрельские слова. По ее мнению, Украина должна стать стальным дикобразом, которого не сможет переварить ни один нападающий.