Уже 18 серпня Зеленський знову приїде в Білий дім. Низка іноземних ЗМІ писала, що Трамп дуже радо вітав Путіна на Алясці, а з українським президентом у лютому говорив так, ніби той розпочав війну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського.

Чи не боїться Зеленський повторення ситуації 28 лютого?

Журналісти поцікавилися, чи нема в президента перестороги, що в Білому домі може все піти так само, як було 28 лютого. Відповідь Зеленського була досить короткою.

Що стосується Білого дому, я налаштований дуже продуктивно і в гарному сенсі, в усіх сенсах цього слова,

– сказав він.

Президент додав, що Трамп розкаже йому та європейським лідерам, які теж приїдуть у Вашингтон, деталі розмови з Путіним. Адже те, що росіяни говорять про гарантії безпеки для України – швидше "сигнали російської сторони про те, що вони не будуть нас далі окуповувати".

Зеленський підкреслив: гарантії безпеки мають дати США, бо росіянам не можна вірити. А ще з Трампом говоритимуть, що ж увійде в ці гарантії, з чого вони складатимуться.

Урсула фон дер Ляєн, з якою була спільна пресконференція, повторила свої квітневі слова. На її думку, Україна має стати сталевим дикобразом, якого не зможе перетравити жоден нападник.