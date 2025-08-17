Зеленський дає спільну пресконференцію з Урсулою фон дер Ляєн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс президента України.

Що фон дер Ляєн каже про гарантії безпеки Україні?

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україні потрібні сильні безпекові гарантії. Це зокрема в інтересах Європи.

Вона підкреслила, що Україна має мати змогу себе захистити, жодні обмеження на чисельність її армії або на допомогу від інших країн є неприйнятними.

Україна повинна стати сталевим дикобразом, який не зможе перетравити жоден нападник,

– каже фон дер Ляєн.

Європа вітає готовність президента США Дональда Трампа докластися до гарантій безпеки Україні, які будуть подібні до 5 статті НАТО. "Коаліція охочих" та Європа загалом готові докласти до цього своїх зусиль.