Зеленский дает совместную пресс-конференцию с Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента Украины.

Смотрите также Зеленский и Урсула фон дер Ляйен начали пресс-конференцию в Брюсселе: главные заявления лидеров

Что фон дер Ляйен говорит о гарантиях безопасности Украине?

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине нужны сильные гарантии безопасности. Это в частности в интересах Европы.

Она подчеркнула, что Украина должна иметь возможность себя защитить, никакие ограничения на численность ее армии или на помощь от других стран неприемлемы.

Украина должна стать стальным дикобразом, который не сможет переварить ни один нападающий,

– говорит фон дер Ляйен.

Европа приветствует готовность президента США Дональда Трампа приложиться к гарантиям безопасности Украины, которые будут подобны 5 статьи НАТО. "Коалиция желающих" и Европа в целом готовы приложить к этому свои усилия.