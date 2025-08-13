Зеленский и Мерц проводят пресс-конференцию после онлайн-встречи с Трампом и лидерами ЕС
Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц встретились с журналистами после общения с Дональдом Трампом. Они ответили на ряд вопросов о завершении войны в Украине.
О главных заявлениях лидеров Украины и Германии рассказывает 24 Канал. Персконференции предшествовала разговор Трампа с европейскими лидерами, которые хотели "перехватить" американского президента до его встречи с Путиным, провести с ним телефонный разговор и пригласить на него Зеленского.
Смотрите также Украина имеет 5 ключевых требований к переговорам на Аляске, – Politico
Какие условия мирного соглашения с Россией выдвинули в ЕС?
Во-первых, после перемирия стороны должны начать переговоры. Однако, по словам Мерца, речь не идет о юридическом признании оккупированных украинских территорий российскими.
Во-вторых, Киев должен получить надежные гарантии безопасности.
Европейские лидеры договорились, что когда Трамп проведет разговор с Путиным, то он проинформирует о результатах саммита Владимира Зеленского.
Президент Трамп знает, когда США ради мира в Украине работают, защищают украинские и европейские интересы, то он может положиться на нашу полную поддержку,
– отметил Мерц.
Американский лидер прислушался к видению стран ЕС относительно мира, в частности к тому, что Украина должна также присутствовать за столом переговоров. По мнению партнеров, сначала стоит заключить перемирие, рамочное соглашение, а дальше вести переговоры о территориальных вопросах.
Мерц поделился, сколько Германия инвестировала в помощь Украине
По словам канцлера, с 2022 года Германия предоставила около 40 миллиардов евро в военную помощь.
Мерц рассказал о цели разговора с Трампом
На Аляске речь должна пойти о фундаментальных украинских и европейских ценностях и безопасности. Этот посыл лидеры ЕС передали Дональду Трампу. Они оценили ситуацию и обсудили, какой цели можно достичь на встрече с российским диктатором.
Мерц сообщил, что Трамп хочет сдвинуть с места вопрос мира в Украине
По словам немецкого канцлера, в пятницу, 15 августа, в Анкорэджи на Аляске Дональд Трамп и Владимир Путин могут принять важные решения.
Мы, европейцы, делаем все, что в наших силах, чтобы направить эту встречу в правильное русло,
– отметил Фридрих Мерц.
Мерц привлек партнеров из Польши, Франции, Финляндии, Великобритании, Италии Италии, НАТО и Еврокомиссии к обсуждению перед саммитом президентов России и США.