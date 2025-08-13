Зеленський і Мерц проводять пресконференцію після онлайн-зустрічі з Трампом та лідерами ЄС
Президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрілися з журналістами після спілкування з Дональдом Трампом. Вони відповіли на низку запитань про завершення війни в Україні.
Про головні заяви лідерів України та Німеччини розповідає 24 Канал. Персконференції передувала розмова Трампа з європейськими лідерами, які хотіли "перехопити" американського президента до його зустрічі з Путіним, провести з ним телефонну розмову та запросити на неї Зеленського.
Зеленський відповів журналістам, що його позиція про те, що Україна не вийде з Донбасу, не змінилася після розмови з лідерами ЄС і Дональдом Трампом. Адже цілісність української території базується на Конституції України. Президент США запропонував Зеленському провести розмову після зустрічі на Алясці. Якщо саміт Трампа та Путіна матиме результати, то лідери визначать "наступні взаємні кроки". Як зазначив український президент, Росія блефує, коли робить заяви про фронт в Україні. У Кремлі кажуть, що спроможні окупувати всю територію країни, хоча ці заяви не можна сприймати серйозно. Також Путін бреше, коли каже, що санкції не вплинули на життєдіяльнвсть Росії. Ухвалені економічні обмеження насправді дуже допомагають, повідомив Зеленський. Зеленський повідомив, що першочергово має відбутися припинення вогню. Також мають бути посилені гарантії безпеки, у випадку, якщо Росія не погодиться на припинення вогню під час розмови в Алясці. За словами президента, Трамп готовий надати Україні гарантій безпеки. Серед інших принципів – Росія не може мати права вето щодо вступу України до НАТО та ЄС. А "мирні переговори мають бути поєднані з тиском на Росію, зокрема посиленими санкціями". За словами президента України, кілька днів тривала комунікація з партнерами, представниками США та всіх, хто робить кроки для завершення війни в Україні. Сьогодні наші спільні позиції ми обговорили з президентом США. Ми узгодили спільні 5 принципів. Все, що стосується України, має обговорюватися виключно з Україною, По-перше, після перемир'я сторони повинні розпочати переговори. Однак, за словами Мерца, не йдеться про юридичне визнання окупованих українських територій російськими. По-друге, Київ має отримати надійні гарантії безпеки. Європейські лідери домовилися, що коли Трамп проведе розмову з Путіним, то він проінформує про результати саміту Володимира Зеленського. Президент Трамп знає, коли США заради миру в Україні працюють, захищають українські та європейські інтереси, то він може покластися на нашу повну підтримку, Американський лідер дослухався до бачення країн ЄС щодо миру, зокрема до того, що Україна повинна також бути присутня за столом переговорів. На думку партнерів, спочатку варто укласти перемир'я, рамкову угоду, а далі вести перемовини про територіальні питання. За словами канцлера, із 2022 року Німеччина надала близько 40 мільярдів євро в військову допомогу. На Алясці мова має піти про фундаментальні українські та європейські цінності та безпеку. Цей посил лідери ЄС передали Дональдові Трампу. Вони оцінили ситуацію та обговорили, якої мети можна досягти на зустрічі з російським диктатором. За словами німецького канцлера, у п'ятницю, 15 серпня, в Анкореджі на Алясці Дональд Трамп і Володимир Путін можуть ухвалити важливі рішення. Ми, європейці, робимо все, що в наших силах, щоб спрямувати цю зустріч в правильне русло, Мерц залучив партнерів з Польщі, Франції, Фінляндії, Великої Британії, Італії, НАТО та Єврокомісії до обговорення перед самітом президентів Росії та США.
