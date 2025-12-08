Визит Зеленского в Лондон: переговоры с европейскими лидерами и ключевые заявления
Владимир Зеленский 8 декабря прибыл в Великобританию в рамках официального визита. Президент планирует провести с европейскими лидерами ряд дипломатических встреч.
О ходе событий, встречах с лидерами и ключевых заявлениях – информирует 24 Канал.
Зеленский поделился фотографией со встречи
– сказал Зеленский.
Европа имеет "много инструментов" и различных вариантов действий, – Макрон
Должны быть жесткие механизмы безопасности, – Стармер
Лидеры встретились на Даунинг-стрит
Зеленский 8 декабря прибыл в Лондон
Стармер и Зеленский проводят дальнейшие двусторонние переговоры.
Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что нынешние дни могут стать определяющими для всей Европы в контексте дальнейшей поддержки Украины.
Президент Зеленский отметил, что существуют вызовы, которые Украина не способна преодолеть самостоятельно: стране нужна поддержка как США, так и европейских партнеров.
Сегодня очень важны единство между Европой, Украиной и США,
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все участники саммита выступают на стороне Украины и за мирное урегулирование.
Он добавил, что европейские лидеры имеют различные алгоритмы действий на любые случаи.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что для Украины необходимо достичь справедливого и длительного мира.
Зеленский в ответ поблагодарил его за проведение саммита, отметив, что эта встреча позволяет обсудить самые сложные и чувствительные вопросы.
По состоянию на 16:00 по киевскому времени начались переговоры европейских лидеров.
Макрон заявил о поддержке Украины в стремлении к миру.
Глава британского правительства Кир Стармер подтвердил, что лидеры будут обсуждать вопросы безопасности гарантий в рамках мирного плана.
Он отметил, что война длится почти четыре года, и поскольку именно Россия является агрессором, любое перемирие должно быть справедливым и долговременным.
По его словам, Путин не придерживается договоренностей без жестких механизмов безопасности.
Владимир Зеленский отметил, что целью встреч с европейскими лидерами является согласование совместных действий для завершения войны с достойным и безопасным миром для Украины.
Также он отметил важность гарантий безопасности для страны.
В 14:53 стало известно, что Макрон и Мерц уже прибыли на Даунинг-стрит для встречи с президентом Украины.
Зеленский присоединился к лидерам в 15:09. Премьер Великобритании Кир Стармер встретил украинского президента теплыми рукопожатиями и объятиями.
Официальное расписание встреч президента Украины в Лондоне будет выглядеть так:
Впоследствии, в 17:00 Зеленский планирует вылететь с официальным рабочим визитом в Бельгию.
Зеленский планирует провести серию дипломатических консультаций по мирному урегулированию войны в Украине.
Известно, что президент встретится со Стармером, Макроном и Мерцом.