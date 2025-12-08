Визит Зеленского в Лондон: переговоры с европейскими лидерами и ключевые заявления

Владимир Зеленский 8 декабря прибыл в Великобританию в рамках официального визита. Президент планирует провести с европейскими лидерами ряд дипломатических встреч.

О ходе событий, встречах с лидерами и ключевых заявлениях – информирует 24 Канал.

Смотрите также Зеленский прибыл в Лондон: что известно о его программе и куда отправится дальше