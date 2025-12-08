Укр Рус
8 декабря, 15:53
Визит Зеленского в Лондон: переговоры с европейскими лидерами и ключевые заявления

Татьяна Бабич, Диана Подзигун

Владимир Зеленский 8 декабря прибыл в Великобританию в рамках официального визита. Президент планирует провести с европейскими лидерами ряд дипломатических встреч.

О ходе событий, встречах с лидерами и ключевых заявлениях –  информирует 24 Канал.

16:37, 08 декабря

Зеленский поделился фотографией со встречи


Встреча лидеров Европы / Фото из телеграмма Зеленского

Гарантировать реальную безопасность – это всегда общий вызов и совместная работа. Спасибо за поддержку,
– написал он в своем телеграмм-канале.

16:32, 08 декабря

Стармер и Зеленский проводят дальнейшие двусторонние переговоры.

16:20, 08 декабря

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что нынешние дни могут стать определяющими для всей Европы в контексте дальнейшей поддержки Украины.

16:18, 08 декабря

Президент Зеленский отметил, что существуют вызовы, которые Украина не способна преодолеть самостоятельно: стране нужна поддержка как США, так и европейских партнеров.

Сегодня очень важны единство между Европой, Украиной и США, 
– сказал Зеленский.

16:16, 08 декабря

Европа имеет "много инструментов" и различных вариантов действий, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все участники саммита выступают на стороне Украины и за мирное урегулирование.

Он добавил, что европейские лидеры имеют различные алгоритмы действий на любые случаи.

16:13, 08 декабря

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что для Украины необходимо достичь справедливого и длительного мира.

Зеленский в ответ поблагодарил его за проведение саммита, отметив, что эта встреча позволяет обсудить самые сложные и чувствительные вопросы.

16:06, 08 декабря

По состоянию на 16:00 по киевскому времени начались переговоры европейских лидеров.

Макрон заявил о поддержке Украины в стремлении к миру.

 

16:04, 08 декабря

Должны быть жесткие механизмы безопасности, – Стармер

Глава британского правительства Кир Стармер подтвердил, что лидеры будут обсуждать вопросы безопасности гарантий в рамках мирного плана.

Он отметил, что война длится почти четыре года, и поскольку именно Россия является агрессором, любое перемирие должно быть справедливым и долговременным.

По его словам, Путин не придерживается договоренностей без жестких механизмов безопасности.

16:00, 08 декабря

Владимир Зеленский отметил, что целью встреч с европейскими лидерами является согласование совместных действий для завершения войны с достойным и безопасным миром для Украины.

Также он отметил важность гарантий безопасности для страны.

15:55, 08 декабря

Лидеры встретились на Даунинг-стрит

В 14:53 стало известно, что Макрон и Мерц уже прибыли на Даунинг-стрит для встречи с президентом Украины.

Зеленский присоединился к лидерам в 15:09. Премьер Великобритании Кир Стармер встретил украинского президента теплыми рукопожатиями и объятиями.



Стармер и Зеленский на Даунинг-стрит / Фото Getty Images

15:54, 08 декабря

Официальное расписание встреч президента Украины в Лондоне будет выглядеть так:

  • 12:30 – Макрон должен прибыть на Даунинг-стрит.
  • 12:35 – Встреча команд Великобритании, Германии и Франции.
  • 12:50 – Ожидаются короткие заявления от Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца, прежде чем они перейдут к переговорам в 13:00.
  • 14:05 – Двусторонняя встреча Зеленского и Стармера.
  • 15:00 – Совместный телефонный разговор с лидерами Финляндии, Италии, НАТО и ЕС.

Впоследствии, в 17:00 Зеленский планирует вылететь с официальным рабочим визитом в Бельгию.

  • 19:45 – Встреча украинского лидера с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
  • 20:30 – Встреча Зеленского с лидером ЕС Урсулой фон дер Ляйен.
15:47, 08 декабря

Зеленский 8 декабря прибыл в Лондон

Зеленский планирует провести серию дипломатических консультаций по мирному урегулированию войны в Украине.

Известно, что президент встретится со Стармером, Макроном и Мерцом.