8 грудня, 15:53
У Лондоні розпочалась зустріч: ключові заяви європейських лідерів

Діана Подзігун

Володимир Зеленський 8 грудня прибув до Великої Британії в межах офіційного візиту. Президент планує провести із європейськими лідерами низку дипломатичних зустрічей.

Про перебіг подій, зустрічі із посадовцями та ключові заяви, інформує 24 Канал.

16:06, 08 грудня

Станом на 16:00 за київським часом розпочались перемовини європейських лідерів.

Макрон заявив про підтримку України у прагненні до миру. 

 

16:00, 08 грудня

Володимир Зеленський зазначив, що метою зустрічей із європейськими лідерами є узгодження спільних дій для завершення війни із гідним та безпечним миром для України. Також він наголосив на важливості гарантій безпеки для країни.

15:55, 08 грудня

Лідери зустрілись на Даунінг-стріт

О 14:53 стало відомо, що Макрон та Мерц уже прибули на Даунінг-стріт для зустрічі із президентом України.

Зеленський приєднався до лідерів о 15:09. Прем'єр Британії Кір Стармер зустрів українського президента теплими рукостисканнями та обіймами.



Стармер і Зеленський на Даунінг-стріт / Фото Getty Images

15:54, 08 грудня

Офіційний розклад зустрічей президента України у Лондоні виглядатиме так:

  • 12:30 – Макрон має прибути на Даунінг-стріт.
  • 12:35 – Зустріч команд Великої Британії, Німеччини та Франції.
  • 12:50 – Очікуються короткі заяви від Зеленського, Стармера, Макрона та Мерца, перш ніж вони перейдуть до перемовин о 13:00.
  • 14:05 – Двостороння зустріч Зеленського та Стармера.
  • 15:00 – Спільна телефонна розмова з лідерами Фінляндії, Італії, НАТО та ЄС.

Згодом, о 17:00 Зеленський планує вилетіти з офіційним робочим візитом до Бельгії.

  • 19:45 – Зустріч українського лідера з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
  • 20:30 – Зустріч Зеленського із лідером ЄС Урсулою фон дер Ляєн.
15:47, 08 грудня

Зеленський 8 грудня прибув до Лондона

Зеленський планує провести серію дипломатичних консультацій щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Відомо, що президент зустрінеться зі Стармером, Макроном та Мерцом.