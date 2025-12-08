У Лондоні розпочалась зустріч: ключові заяви європейських лідерів
Володимир Зеленський 8 грудня прибув до Великої Британії в межах офіційного візиту. Президент планує провести із європейськими лідерами низку дипломатичних зустрічей.
Про перебіг подій, зустрічі із посадовцями та ключові заяви, інформує 24 Канал.
Лідери зустрілись на Даунінг-стріт
Зеленський 8 грудня прибув до Лондона
Станом на 16:00 за київським часом розпочались перемовини європейських лідерів.
Макрон заявив про підтримку України у прагненні до миру.
Володимир Зеленський зазначив, що метою зустрічей із європейськими лідерами є узгодження спільних дій для завершення війни із гідним та безпечним миром для України. Також він наголосив на важливості гарантій безпеки для країни.
О 14:53 стало відомо, що Макрон та Мерц уже прибули на Даунінг-стріт для зустрічі із президентом України.
Зеленський приєднався до лідерів о 15:09. Прем'єр Британії Кір Стармер зустрів українського президента теплими рукостисканнями та обіймами.
Офіційний розклад зустрічей президента України у Лондоні виглядатиме так:
Згодом, о 17:00 Зеленський планує вилетіти з офіційним робочим візитом до Бельгії.
Зеленський планує провести серію дипломатичних консультацій щодо мирного врегулювання війни в Україні.
Відомо, що президент зустрінеться зі Стармером, Макроном та Мерцом.