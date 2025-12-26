Зеленский может встретиться с Трампом уже "в ближайшие дни"

Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом уже "в ближайшие дни" во Флориде. Переговоры якобы пройдут в Мар-а-Лаго.

Визит может состояться уже 28 декабря, "если все пойдет по плану". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники Kyiv Post.

К слову, 25 декабря Зеленский имел разговор с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он описал ее как глубокое погружение в "форматы, встречи и сроки", необходимые для остановки кровопролития.

Перед этим президент Украины отмечал, что "недели, предшествующие Новому году, могут быть напряженными".