26 грудня, 08:40
"Багато може вирішитися до Нового року": Зеленський зустрінеться з Трампом найближчим часом

Софія Рожик
Основні тези
  • Володимир Зеленський може зустрітися з Дональдом Трампом у Флориді вже 28 грудня, якщо все піде за планом.
  • Зеленський зазначив, що "багато може вирішитися до Нового року".

Володимир Зеленський може зустрітися із Дональдом Трампом вже "найближчими днями" у Флориді. Переговори нібито пройдуть у Мар-а-Лаго.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела Kyiv Post.

Що відомо про майбутню зустріч Зеленського і Трампа?

Видання пише, що візит Зеленського до США може відбутися вже 28 грудня, "якщо все піде за планом". 

Ймовірність переговорів підтвердив й сам президент України, хоча й не уточнив дати.

Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з Президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до Нового року. Слава Україні!
– написав Володимир Зеленський 26 грудня.

Перед цим президент України наголошував, що "тижні, що передують Новому року, можуть бути напруженими".

