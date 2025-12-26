"Багато може вирішитися до Нового року": Зеленський зустрінеться з Трампом найближчим часом

Володимир Зеленський може зустрітися із Дональдом Трампом вже "найближчими днями" у Флориді. Переговори нібито пройдуть у Мар-а-Лаго.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела Kyiv Post.

Що відомо про майбутню зустріч Зеленського і Трампа?

Видання пише, що візит Зеленського до США може відбутися вже 28 грудня, "якщо все піде за планом".

Ймовірність переговорів підтвердив й сам президент України, хоча й не уточнив дати.

Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з Президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до Нового року. Слава Україні!

– написав Володимир Зеленський 26 грудня.

Перед цим президент України наголошував, що "тижні, що передують Новому року, можуть бути напруженими".

