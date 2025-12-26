"Багато може вирішитися до Нового року": Зеленський зустрінеться з Трампом найближчим часом
- Володимир Зеленський може зустрітися з Дональдом Трампом у Флориді вже 28 грудня, якщо все піде за планом.
- Зеленський зазначив, що "багато може вирішитися до Нового року".
Володимир Зеленський може зустрітися із Дональдом Трампом вже "найближчими днями" у Флориді. Переговори нібито пройдуть у Мар-а-Лаго.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела Kyiv Post.
Що відомо про майбутню зустріч Зеленського і Трампа?
Видання пише, що візит Зеленського до США може відбутися вже 28 грудня, "якщо все піде за планом".
Ймовірність переговорів підтвердив й сам президент України, хоча й не уточнив дати.
Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з Президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до Нового року. Слава Україні!
– написав Володимир Зеленський 26 грудня.
Перед цим президент України наголошував, що "тижні, що передують Новому року, можуть бути напруженими".
Мирні переговори: останні новини
Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона разом з американською працює над вдосконаленням мирного плану для України, і деякі документи вже готові.
25 грудня він також мав розмову із посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Він описав її як глибоке занурення у "формати, зустрічі та терміни", необхідні для зупинення кровопролиття. Також зауважив, що "є кілька нових ідей".