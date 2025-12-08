Зеленский назвал всех кандидатов на главу ОП, которых рассматривает

Президент Зеленский высказался относительно того, кто может занять должность главы Офиса Президента. Он рассказал, кого рассматривает на должность руководителя ОП.

Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов. Кто может стать новым главой Офиса Президента? Зеленский заявил, что рассматривает на должность руководителя Офиса президента: Михаила Федорова, Дениса Шмыгаля, Кирилла Буданова, Сергея Кислицу и Павла Палису.