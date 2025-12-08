Зеленський назвав усіх кандидатів на голову ОП, яких розглядає

Президент Зеленський висловився щодо того, хто може посісти посаду глави Офісу Президента. Він розповів, кого розглядає на посаду керівника ОП.

Про це він розповів, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє 24 Канал.

Хто може стати новим головою Офісу Президента?

Зеленський розповів, кого розглядає на посаду керівника Офісу Президента.

Серед кандидатів, хто міг би посісти цю посаду:

міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;

міністр оборони Денис Шмигаль;

заступник глави МЗС Сергій Кислиця;

заступник керівника ОПУ Павло Паліса;

керівник ГУР Кирило Буданов.

"Що стосується голови ОП, я провів консультації, і країна це бачила. Є варіанти – міністр Шмигаль або Федоров. Але тут є виклик, бо Рада повинна спершу їх знімати перед тим, як призначати. Не хочеться, щоб це було як у грі "Дженга", коли витягнеш одну деталь і все розсипається", – прокоментував президент кандидатури на посаду глави ОП.

Зеленський вказав, що не знає, хто може бути замість Федорова в Міністерстві цифрової трансформації. За його словами, там багато розумних людей, може Федоров знайде собі альтернативу.

Президент зазначив, що ситуація з Міноборони є складнішою, адже саме там зосереджений увесь бюджет і відповідальність, і це сьогодні пріоритет номер один. За його словами, він не впевнений, що Рада разом з урядом зможуть знайти кандидатури, адже досі не визначилися з міністрами юстиції та енергетики, хоча "є надія", що найближчим часом "це питання буде вирішене".

За його словами, також серед кандидатур є заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Президент зауважив, що Кислиця допомагає йому з перемовним треком, але президент "не впевнений", що Сергій Кислиця "хоче займатись внутрішніми питаннями".

"Що стосується військових – це Буданов і Паліса. Паліса дуже хороший військовий, але зараз його пріоритет – війна. Буданов керує розвідкою, ГУР МО – це важливий напрямок. Може бути керівником Офісу як і кожна з цих кандидатур...Треба розуміти, хто буде замість нього в ГУР. У будь-якому випадку треба робити вибір", – сказав Зеленський.

Що цьому передувало?