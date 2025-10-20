"Запишу в Конституцию две области России": Зеленский вспомнил дискуссию с Виткоффом по Донбассу
- Зеленский заявил, что Украина не уступит Донбасс России.
- Президент рассказал, как объяснял Виткоффу, что выход ВСУ из Донецкой области является плохой идеей.
Владимир Зеленский отметил, что позиция Украины относительно возможных территориальных уступок России не изменилась. Сдачи Донбасса не будет. Президент вспомнил, как пытался объяснить американцам, почему выход из Донетчины – это плохая идея.
Политик заявил, что среди представителей администрации Трампа царит ложное впечатление относительно Донбасса. Об этом он сказал на встрече с журналистами по итогам визита в США, передает 24 Канал.
Как Зеленский объяснял Виткоффу, почему выход из Донбасса – не вариант?
Эти чиновники, среди них – Стив Уиткофф, ссылаются на результаты так называемого референдума, который россияне провели на Донбассе в 2022 году. Мол, люди, которые живут на Востоке, выразили желание жить в России.
Президент напомнил, что сначала враг оккупировал восточные регионы, а уже потом проводил бесконтрольный и незаконный референдум. Причем между оккупацией и псевдорефендумом прошло 10 лет.
Также Стив Уиткофф утверждал, что, мол, Донетчина и Луганщина записаны как российские регионы в конституцию страны-агрессора. В свою очередь Зеленский объяснил, что это слабый аргумент для передачи Донбасса россиянам.
Если завтра Путин будет еще что-то вносить (в Конституцию России – 24 Канал), после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить из какой-то территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области России, они будут выходить из этих территорий? Это неработающая модель,
– подчеркнул президент.
Владимир Зеленский также прокомментировал информацию в СМИ, что якобы Путин готов вывести войска из оккупированных частей Запорожья и Херсонщины в обмен на Донбасс. Впрочем, неизвестно, означает ли это обещание не оккупировать остальные территории. Президент заявил, что "хотелось бы знать, что именно имеют в виду россияне". По его словам, пока четкой позиции нет.
Что известно о предложении Путина "обменяться территориями"?
- 16 октября Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. По данным СМИ, глава Кремля требовал для прекращения войны Донбасс. Взамен он готов вывести войска из оккупированной части Запорожья и Херсонщины.
- В Белом доме 17 октября Дональд Трамп, по сообщениям СМИ, давил на Зеленского, чтобы тот принял предложение Путина. Мол, иначе диктатор "просто уничтожит Украину". Разговор политиков был очень эмоциональным.
- Позже Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором отметил, что Украина ничего не будет дарить врагу.
- Дональд Трамп опроверг, что заставлял Зеленского к территориальным уступкам. Американский лидер призвал стороны конфликта остановиться на линии соприкосновения, прекратить огонь, а уже потом обсуждать Донбасс.