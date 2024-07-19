Зеленский отреагировал на покушение на Ирину Фарион

Во Львове 19 июля на Ирину Фарион было совершено покушение, в результате которого она находится в больнице в критическом состоянии. Владимир Зеленский отреагировал на информацию о стрельбе.

Президент Украины осудил нападение на Ирину Фарион во Львове. Глава государства подчеркнул, что получает всю информацию о состоянии языковеда.

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Что сказал Зеленский о покушении на Фарион

Владимир Зеленский заявил, что Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают ему о розыске нападавшего на Ирину Фарион.

"Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ привлечены, чтобы установить обстоятельства этого преступления", – сказал президент.

Он также отметил, что врачи борются за жизнь Ирины Фарион.

Очевидно, что любое насилие заслуживает лишь осуждения, и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность,

– написал глава государства.

Что известно о покушении на Ирину Фарион

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