Зеленський відреагував на замах на Ірину Фаріон
Джерело:Володимир Зеленський
У Львові 19 липня на Ірину Фаріон було скоєно замах, внаслідок чого вона перебуває в лікарні в критичному стані. Володимир Зеленський відреагував на інформацію про стрілянину.
Президент України засудив напад на Ірину Фаріон у Львові. Глава держави наголосив, що отримує всю інформацію стосовно стану мовознавиці.
До теми Стрілянина в Ірину Фаріон: поліція проводить операцію зі затримання нападника
Що сказав Зеленський про замах на Фаріон
Володимир Зеленський заявив, що Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають йому щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.
"Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ залучені, щоб встановити обставини цього злочину", – сказав президент.
Він також наголосив, що лікарі борються за життя Ірини Фаріон.
Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження? і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність,
– написав глава держави.
Що відомо про замах на Ірину Фаріон
- Першими про стрілянину в українську мовознавицю ввечері 19 липня написали львівські ЗМІ та телеграм-канали. Повідомляли, що на Ірину Фаріон чекав чоловік, який згодом вистрілив їй у скроню. Чоловік, який стріляв, був у рукавичках, а зброя була без глушника.
- У поліції Львівської області підтвердили факт стрілянини, а також наголосили, що проводиться спеціальна поліцейська операція для затримання стрільця. Самій Фаріон наразі медики рятують життя.
- Джерела 24 Каналу зазначили, що Ірина Фаріон у важкому стані перебуває у Лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб'єднання Львова. Наразі вона перебуває в реанімації.
- Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що стрілянину в Ірину Фаріон кваліфікували як замах на умисне вбивство. Міністр підтвердив, що поліцейські вже зібрали покази свідків, а наразі вони опрацьовують дані з камер відеоспостереження.
- У МВС закликали, що якщо у когось з громадян є будь-яка інформація про обставини скоєння цього злочину, то треба повідомляти це в поліцію. Ці дані повинні бути правильно зафіксовані та ретельно перевірені.