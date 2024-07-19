Зеленський відреагував на замах на Ірину Фаріон

У Львові 19 липня на Ірину Фаріон було скоєно замах, внаслідок чого вона перебуває в лікарні в критичному стані. Володимир Зеленський відреагував на інформацію про стрілянину.

Президент України засудив напад на Ірину Фаріон у Львові. Глава держави наголосив, що отримує всю інформацію стосовно стану мовознавиці.

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Що сказав Зеленський про замах на Фаріон

Володимир Зеленський заявив, що Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають йому щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.

"Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ залучені, щоб встановити обставини цього злочину", – сказав президент.

Він також наголосив, що лікарі борються за життя Ірини Фаріон.

Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження? і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність,

– написав глава держави.

Що відомо про замах на Ірину Фаріон

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