Поліцейські зазначили, що Ірину Фаріон після замаху на неї у Львові госпіталізовано. Зараз медики рятують їй життя.

До теми У Львові вчинили замах на Ірину Фаріон

Що сказали у поліції про замах на Ірину Фаріон

В поліції Львівщини розповіли, що 19 липня, о 19.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу.

Правоохоронці встановили особу пораненої, 60-річної львів'янки. Її було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови,

– розповіли правоохоронці.

Поліцейські зазначили, що у Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, до якої залучені співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.

"Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання стрільця", – наголосили у поліції.