Полицейские отметили, что Ирину Фарион после покушения на нее во Львове госпитализирована. Сейчас медики спасают ей жизнь.
К теме Во Львове совершили покушение на Ирину Фарион
Что сказали в полиции о покушении на Ирину Фарион
В полиции Львовской области рассказали, что 19 июля, в 19.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение, что на улице Масарика во Львове неизвестный мужчина стрелял в прохожую.
Правоохранители установили личность раненой, 60-летней львовянки. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы,
– рассказали правоохранители.
Полицейские отметили, что во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция, к которой привлечены сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовской области.
"Правоохранители принимают все меры для установления места пребывания и задержания стрелка", – отметили в полиции.