Полицейские отметили, что Ирину Фарион после покушения на нее во Львове госпитализирована. Сейчас медики спасают ей жизнь.

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Что сказали в полиции о покушении на Ирину Фарион

В полиции Львовской области рассказали, что 19 июля, в 19.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение, что на улице Масарика во Львове неизвестный мужчина стрелял в прохожую.

Правоохранители установили личность раненой, 60-летней львовянки. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы,

– рассказали правоохранители.

Полицейские отметили, что во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция, к которой привлечены сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовской области.

"Правоохранители принимают все меры для установления места пребывания и задержания стрелка", – отметили в полиции.