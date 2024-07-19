В МВД сообщили, что полиция и другие необходимые службы работают на месте стрельбы.
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Полиция ищет преступника
Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что полицейские уже собрали показания свидетелей. Сейчас они обрабатывают данные с камер видеонаблюдения.
Раскрытие преступления в активной фазе. Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах,
– заявил Клименко.
Ранее в Нацполиции сообщили, что во Львове и на территории области ввели специальную полицейскую операцию. К ней привлечены сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины.
Возле дома Ирины Фарион также много правоохранителей с собаками.
Напомним, что вечером 19 июля неизвестный мужчина выстрелил в Фарион на улице Масарика во Львове. У женщины ранение головы, она находится в реанимации.