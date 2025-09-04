Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на приглашение российского диктатора Владимира Путина провести встречу в Москве. Соответствующее предложение ему передали американские партнеры.

Свое мнение по этому поводу он высказал во время совместной пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

Как Зеленский прокомментировал предложение Путина?

По мнению украинского президента, Владимир Путин прибегнул к подобному предложению лишь потому, что на самом деле хочет избежать двусторонней встречи на уровне лидеров, поскольку понимает, что такой вариант недопустим.

По его словам, таким образом Россия делает все для того, чтобы затягивать переговоры, и идея Путина о встрече в Москве не имеет смысла и была озвучена диктатором только для того, чтобы сорвать потенциальную встречу.

Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву. Поэтому я думаю, что Россия начала говорить о встрече – это уже неплохо. Но пока мы не видим их желания окончания войны. А взрослые лидеры со встречи такого уровня должны выходить с каким-то результатом, желательно – окончания войны,

– заявил Владимир Зеленский.

Что известно о предложении Путина?