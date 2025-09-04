Український президент Володимир Зеленський відреагував на запрошення російського диктатора Володимира Путіна провести зустріч у Москві. Відповідну пропозицію йому передали американські партнери.

Свою думку з цього приводу він висловив під час спільної пресконференції з французьким президентом Еммануелем Макроном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

Як Зеленський прокоментував пропозицію Путіна?

На думку українського президента, Володимир Путін вдався до подібної пропозиції лише тому, що насправді хоче уникнути двосторонньої зустрічі на рівні лідерів, оскільки розуміє, що такий варіант є неприпустимим.

За його словами, таким чином Росія робить усе для того, щоб затягувати переговори, й ідея Путіна щодо зустрічі в Москві не має сенсу і була озвучена диктатором лише для того, аби зірвати потенційну зустріч.

Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву. Тому я думаю, що Росія почала говорити про зустріч – це вже непогано. Але поки ми не бачимо їх бажання закінчення війни. А дорослі лідери з зустрічі такого рівні повинні виходити з якимось результатом, бажано – закінчення війни,

– заявив Володимир Зеленський.

Що відомо про пропозицію Путіна?