Зеленский резко ответил Венсу, который заявил, что Россия "пошла на значительные уступки"
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия готова к уступкам по Украине.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что готовность России не оккупировать всю Украину не является уступкой.
Вице-президент США заявил, что, мол, россияне пошли на значительные уступки президенту Трампу впервые за 3,5 года войны. Джей Ди Вэнс отметил, что Москва готова проявить гибкость в отношении некоторых своих основных требований, которые ранее считала обязательным для прекращения войны.
В интервью на американском телеканале NBC Джей Ди Вэнс отметил, что Россия якобы признала, что "Украина будет иметь территориальную целостность после войны", а также смирилась с тем, что ей "не удастся установить в Киеве марионеточный режим", передает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что ответил Зеленский на заявления Джей Ди Венса?
Владимир Зеленский прокомментировал так называемые "уступки" от россиян во время встречи с министром финансов и вице-канцлером правительства Германии Ларсом Клингбейлем.
Президент подчеркнул, что не считает якобы готовность России "не захватывать дальше Украину" уступкой.
Я не считаю, что уступками является то, что они предлагают нам выходить с территории, которые Россия не контролирует,
– заявил глава государства.
Он отметил, что даже разговоры об "обмене территориями" находятся вне международного права.
Что известно о так называемых "уступках" от России в отношении Украины?
- Летом 2024 года Владимир Путин объявил свои требования для начала переговоров о прекращении войны. Среди них – вывод Украиной своих войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, частично оккупированных россиянами.
- В начале августа 2025 года ряд СМИ сообщил, что якобы глава Кремля готов отказаться от своих первоначальных территориальных претензий к Украине. Мол, он хочет, чтобы Устрана вывела войска только с Донбасса, а в Запорожье и Херсонской области он согласен заморозить боевые действия на линии соприкосновения. Отмечалось, что новые требования Путин озвучил во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске 15 августа.
- Заметим, что официально от Москвы заявлений о том, что ей нужен только весь Донбасс не звучало.
- Как пишут медиа, в разговоре с президентом США Владимир Зеленский отверг возможность вывода ВСУ из Донецкой и Луганской областей.