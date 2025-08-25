Віцепрезидент США заявив, що, мовляв, росіяни пішли на значні поступки президенту Трампу вперше за 3,5 роки війни. Джей Ді Венс наголосив, що Москва готова виявити гнучкість щодо деяких своїх основних вимог, які раніше вважала обов'язковою для припинення війни.

В інтерв'ю на американському телеканалі NBC Джей Ді Венс зазначив, що Росія нібито визнала, що "Україна матиме територіальну цілісність після війни", а також змирилася з тим, що їй "не вдасться встановити у Києві маріонетковий режим", передає 24 Канал із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дивіться також Що робити з Донбасом: BBC поговорило з цивільними, волонтерами, медиками в Добропіллі

Що відповів Зеленський на заяви Джей Ді Венса?

Володимир Зеленський прокоментував так звані "поступки" від росіян під час зустрічі з міністром фінансів та віце-канцлером уряду Німеччини Ларсом Клінгбейлем.

Президент підкреслив, що не вважає нібито готовність Росії "не захоплювати далі Україну" поступкою.

Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з території, які Росія не контролює,

– заявив глава держави.

Він зауважив, що навіть розмови про "обмін територіями" перебувають поза міжнародним правом.

Що відомо про так звані "поступки" від Росії щодо України?