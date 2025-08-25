Зеленський різко відповів Венсу, який заявив, що Росія "пішла на значні поступки" щодо України
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія готова до поступок щодо України.
- Володимир Зеленський підкреслив, що готовність Росії не окуповувати усю Україну не є поступкою.
Віцепрезидент США заявив, що, мовляв, росіяни пішли на значні поступки президенту Трампу вперше за 3,5 роки війни. Джей Ді Венс наголосив, що Москва готова виявити гнучкість щодо деяких своїх основних вимог, які раніше вважала обов'язковою для припинення війни.
В інтерв'ю на американському телеканалі NBC Джей Ді Венс зазначив, що Росія нібито визнала, що "Україна матиме територіальну цілісність після війни", а також змирилася з тим, що їй "не вдасться встановити у Києві маріонетковий режим", передає 24 Канал із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Що відповів Зеленський на заяви Джей Ді Венса?
Володимир Зеленський прокоментував так звані "поступки" від росіян під час зустрічі з міністром фінансів та віце-канцлером уряду Німеччини Ларсом Клінгбейлем.
Президент підкреслив, що не вважає нібито готовність Росії "не захоплювати далі Україну" поступкою.
Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з території, які Росія не контролює,
– заявив глава держави.
Він зауважив, що навіть розмови про "обмін територіями" перебувають поза міжнародним правом.
Що відомо про так звані "поступки" від Росії щодо України?
- Влітку 2024 року Володимир Путін оголосив свої вимоги для початку переговорів про припинення війни. Серед них – виведення Україною своїх військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, частково окупованих росіянами.
- На початку серпня 2025 року низка ЗМІ повідомила, що нібито очільник Кремля готовий відмовитися від своїх початкових територіальних претензій до України. Мовляв, він хоче, аби Україна вивела війська лише з Донбасу, а на Запоріжжі та Херсонщині він згоден заморозити бойові дії на лінії зіткнення. Зазначалося, що нові вимоги Путін озвучив під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці 15 серпня.
- Зауважимо, що офіційно від Москви заяв про те, що їй потрібен лише увесь Донбас не лунало.
- Як пишуть медіа, у розмові із президентом США Володимир Зеленський відкинув можливість виводу ЗСУ з Донеччини та Луганщини.