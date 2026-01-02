Зеленский подписал указ о назначении Буданова главой ОП

Вечером 2 декабря Владимир Зеленский официально назначил генерала Кирилла Буданова на должность главы Офиса президента.

Соответствующий указ появился на сайте президента Украины, передает 24 Канал.

Актуально "Должность, которая губит людей": что будет с ОП после назначения Буданова и кто будет руководить ГУР

Что известно о назначении?

Еще 30 декабря Владимир Зеленский заявил, что окончательно определился с кандидатурой нового руководителя Офиса Президента. До этого должность занимал Андрей Ермак, который покинул ее после скандала с так называемыми "пленками Миндича".

В пятницу, 2 января, глава государства провел встречу с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента. Зеленский подчеркнул, что сейчас для Украины крайне важно сосредоточиться на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности, а также на дипломатическом направлении переговоров.

Вскоре после этого глава ГУР сообщил, что принял предложение, назвав это решением о принятии на себя нового уровня ответственности перед государством. Генерал подчеркнул, что осознает масштаб вызовов, стоящих перед страной.

Назначить Буданова Кирилла Алексеевича руководителем Офиса Президента Украины,

– говорится в официальном приказе Зеленского.

В то же время политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов высказал мнение, что должность главы ОПУ не является той ролью, которую целесообразно доверять Буданову. По его убеждению, общество ожидало шагов в сторону более глубокого обновления и трансформации всей политической системы Украины.

Кто занял место Буданова в разведке?