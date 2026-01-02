Зеленский подписал указ о назначении Буданова главой ОП
- Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова главой Офиса президента 2 декабря.
- Буданов принял предложение, подчеркнув важность безопасности и развития Сил обороны Украины.
Вечером 2 декабря Владимир Зеленский официально назначил генерала Кирилла Буданова на должность главы Офиса президента.
Соответствующий указ появился на сайте президента Украины, передает 24 Канал.
Что известно о назначении?
Еще 30 декабря Владимир Зеленский заявил, что окончательно определился с кандидатурой нового руководителя Офиса Президента. До этого должность занимал Андрей Ермак, который покинул ее после скандала с так называемыми "пленками Миндича".
В пятницу, 2 января, глава государства провел встречу с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента. Зеленский подчеркнул, что сейчас для Украины крайне важно сосредоточиться на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности, а также на дипломатическом направлении переговоров.
Вскоре после этого глава ГУР сообщил, что принял предложение, назвав это решением о принятии на себя нового уровня ответственности перед государством. Генерал подчеркнул, что осознает масштаб вызовов, стоящих перед страной.
Назначить Буданова Кирилла Алексеевича руководителем Офиса Президента Украины,
– говорится в официальном приказе Зеленского.
В то же время политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов высказал мнение, что должность главы ОПУ не является той ролью, которую целесообразно доверять Буданову. По его убеждению, общество ожидало шагов в сторону более глубокого обновления и трансформации всей политической системы Украины.
Кто занял место Буданова в разведке?
В этот же день президент Зеленский провел рабочую встречу с Олегом Иващенко, во время которой сообщил, что действующий глава Службы внешней разведки и в дальнейшем будет работать на благо государства в направлении военной разведки.
А вечером на официальном сайте главы государства обнародовали указ, которым Иващенко назначили руководителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Отметим, что Олег Иващенко является украинским военнослужащим и профессиональным разведчиком в звании генерал-лейтенанта. Должность главы Службы внешней разведки Украины он занял в конце марта 2024 года.