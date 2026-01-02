Зеленський підписав указ про призначення Буданова головою ОП

Ввечері 2 грудня Володимир Зеленський офіційно призначив генерала Кирила Буданова на посаду голови Офісу президента.

Відповідний указ з'явився на сайті президента України, передає 24 Канал.

Що відомо про призначення?

Ще 30 грудня Володимир Зеленський заявив, що остаточно визначився з кандидатурою нового керівника Офісу Президента. До цього посаду обіймав Андрій Єрмак, який залишив її після скандалу з так званими "плівками Міндіча".

У п'ятницю, 2 січня, глава держави провів зустріч із Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс президента. Зеленський підкреслив, що нині для України вкрай важливо зосередитися на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки, а також на дипломатичному напрямі переговорів.