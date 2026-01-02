Буданов назвав це призначення "ще одним рубежем відповідальності перед країною". Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, з якими викликами стикнеться Буданов в Офісі Президента та як його призначення вплине на ГУР.

До речі Зеленський планує призначити Олега Іващенка начальником ГУР

Чому саме Буданов стане головою ОП?

Політолог Ігор Рейтерович зазначив, що призначення Буданова – це і спроба поміняти взагалі всю систему. Тому що Зеленський розуміє, що потрібно щось змінювати.

Й очевидно, що це сигнал для суспільства – достатньо популярна кандидатура, яка викликає набагато менше питань, ніж, наприклад, той же Єрмак,

– наголосив Рейтерович.

Хоча, додав він, питання можна знайти, проте їх буде значно менше. І Зеленський так намагатиметься покращити імідж, оскільки тепер менше питань виникатиме через те, хто очолює Офіс Президента.

Політолог Валентин Гладких зі свого боку зауважив, що за нинішніх обставин на керівника Офісу Президента покладається багато дуже важливих функцій, які насправді юридично виходять за межі цієї посади, як це визначено чинним законодавством України.

З огляду на обсяг роботи, на статус людей, з якими доводиться зустрічатися керівнику ОП – все-таки ця людина має бути доволі знаковою та мати політичну вагу,

– заявив політолог.

Тому, припустив він, Зеленський вирішив призначити на цю посаду людину з великою політичною й репутаційною вагою, яка має певний символічний капітал та досвід роботи.

І дуже схоже, зауважив політолог, що нинішні посади керівника Офісу Президента дедалі більше зсуваються у бік віцепрезидента. Це продиктовано конкретно історичними політичними обставинами.

Водночас він додав, що не варто переоцінювати посаду керівника ОП, адже це структура, яка допомагає Президенту України реалізовувати й виконувати його конституційні повноваження. Зараз уже не згадати прізвищ багатьох колишніх його очільників. Хоч, звісно, були випадки, коли це були доволі впливові люди, що не завжди було добре.

Чому Зеленський обрав Буданова на посаду глави ОП: дивіться відео

Чи зміниться ОП після призначення Буданова?

Політолог Ігор Рейтерович зауважив, що без відповіді залишаються дуже багато питань щодо роботи Офісу Президента.

Очевидно, що Буданов – це достатньо самостійна фігура. І, як мінімум, на систему, яку побудував Єрмак, чекає певна трансформація,

– вважає Рейтерович.

Тож поки що складно дати відповідь на питання, буде ця трансформація публічною чи непублічною. Хоча, ймовірно, там будуть достатньо серйозні зміни.

Буданов усе ж має дуже непоганий рівень підтримки та довіри серед українців, тож може використати це, щоб осучаснити, модернізувати цю структуру, зробити її більш відповідною чинному законодавству, але водночас достатньо вагомою для розв'язання, наприклад, дипломатичних і частково військових питань.

Тим паче, додав він, у Буданова є відповідний бекграунд, на відміну від Єрмака. І він, наприклад, мав би набагато логічніший та ефективніший вигляд на чолі українських делегацій.

Загалом, на його думку, структура самого ОП не надто зміниться, хоча туди прийдуть нові люди. Головне питання полягає у тому, наскільки ця структура буде відкритою. Тому що за попередника дуже багато рішень ухвалювалося в тіньовий спосіб.

Чи допускатиме це Буданов? Я думаю, що на першому етапі йому це точно не потрібно,

– сказав політолог.

Тобто, припустив Рейтерович, Буданов зможе налагодити комунікацію з парламентом. І йому на перших етапах не потрібно буде застосовувати якісь неформальні механізми, щоб отримати результат. Якщо ж він збереже публічність надалі – це був би дуже гарний варіант для нинішньої системи управління в Україні.

Які 2 виклики виникають після призначення Буданова?

Політолог Валентин Гладких зауважив, що нині Президент України відіграє важливу роль у забезпеченні основної своєї функції – захисту територіальної цілісності й державного суверенітету України. У зв'язку з цим є 2 дуже важливі складники.

Перший є суто мілітарним – це здатність України чинити збройний опір російській агресії. Другий трек є дипломатичним, тому що навіть для того, щоб виконувати ефективно перше завдання – ми повинні забезпечити собі вагому зовнішню підтримку,

– зазначив Гладких.

За його словами, Андрій Єрмак свого часу все ж грав важливу роль в організації дипломатичних контактів, про що останнім часом писала навіть західна преса. І зараз весь цей величезний тягар ляже на плечі Буданова.

На його думку, Буданов уже ознайомлений із ситуацією, тому що також входив у переговорні групи, які свого часу їздили на зустрічі до Стамбула. Водночас є 2 зони ризику.

По-перше, кого Буданов приведе з собою в ОП і як швидко зможе перебрати на себе весь функціонал. По-друге, він був доволі ефективним на посаді керівника ГУР, тож є ризик, чи не призведе це до погіршення його ефективності.

Який головний ризик для Буданова в ОП?

Політолог Володимир Фесенко зауважив, що робота в ОП є абсолютно новою для Буданова, адже всю кар'єру він зробив у військовій розвідці. Тож велике питання, як він зможе реалізувати себе на новій посаді й чи вийде все у нього.

З огляду на те, що Буданов є військовою людиною, яка прийшла з найбільш впливової спецслужби в умовах війни, найімовірніший сценарій – це неформальне перетворення ОП на центральну військову адміністрацію України.

Відкритим залишається питання, як Буданов вибудує взаємини з керівниками інших державних інституцій. Стосується це також стосунків із Зеленським. Адже, за словами політолога, Єрмак був виконавцем волі президента й на цьому базувався його вплив.

Але Буданов звик бути самостійним лідером, як і Зеленський. І, наголосив він, завжди виклик, коли дві людини з потужним лідерським потенціалом працюють в одній структурі.

Ну і ще одна проблема: це посада, яка губить багато людей,

– наголосив Фесенко.

В історії України немає жодного прикладу, коли б люди робили успішну кар'єру після цієї посади. Тож, резюмував він, зрозумілі зиски Зеленського від цього призначення, проте їх важко знайти для самого Буданова.

Чи не ослабне ГУР після переходу Буданова в ОП?

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що виникають певні питання щодо можливого ослаблення Головного управління розвідки через призначення Буданова на нову посаду.

Але мені здається, що там працює достатньо багато фахових людей. Той же заступник Скібіцький, який займався багатьма питаннями та є членом української делегації,

– сказав Рейтерович.

Тому, на його думку, особливо великих змін у ГУР не відбудеться. До того ж Буданов може неформально зберегти певний вплив і допомагати доводити до логічного завершення певні операції, які були заплановані раніше, і мати вплив на ухвалення певних рішень.

Політолог Володимир Фесенко також не виключає, що Буданов збереже прямий контроль над ГУР. Найімовірніше, умовою призначення генерала керівником Офісу Президента було те, що новим очільником Головного управління розвідки стане його людина. Адже ГУР – це джерело сили та впливу Буданова. Це і в його інтересах, і в інтересах ГУР.

Що буде з ГУР після призначення Буданова в ОП: дивіться відео

Водночас політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов зазначив, що керівник Офісу Президента – не та посада, на яку зараз варто призначати якусь дуже помітну політичну фігуру. Тим паче, що Україна зараз мала б рухатись до трансформації політичної системи.

На його думку, Кирило Буданов на посаді очільника ГУР був на своєму місці.

Що відомо про нове призначення Буданова?