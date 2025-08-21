Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса объяснил детали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Павла Палису.

Что известно о гарантированных отпусках для военных?

Закон вступит в силу через месяц со дня его опубликования.

Сегодня президент подписал закон, который предоставляет военнослужащим право на гарантированный отпуск на 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска, другие 15 дней предоставляются в зависимости от возможностей в подразделении,

– информирует Павел Палиса.

Что предусматривает закон о гарантированных отпусках для военных, подписанный Зеленским 21 августа: