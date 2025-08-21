Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса пояснив деталі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Павла Палісу.

Що відомо про гарантовані відпустки для військових?

Закон набере чинності через місяць з дня його опублікування.

Сьогодні президент підписав закон, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 із 30 днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі,

– інформує Павло Паліса.

Що передбачає закон про гарантовані відпустки для військових, підписаний Зеленським 21 серпня:

Учасники бойових дій (УБД) матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, які були неактивними під час воєнного стану.

Контрактники 18 – 24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів.

31 липня Зеленський оголосив про цю новацію. Мовилося, що зміни запрацюють у серпні.

"Погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових", – повідомляв він тоді.

А Павло Паліса роз'яснив щодо кількості днів.

Раніше у всіх було 30 днів відпустки. Зараз додали 14 днів для учасників бойових дій. Ця норма існувала і раніше, але для військових вона не діяла під час воєнного стану. Тепер діє. Щодо гарантованих 15 днів. Раніше їх не було, і могла виникнути ситуація, коли через рішення командира (наприклад, у разі складної ситуації в підрозділі) людина не мала можливості піти у відпустку взагалі. Тепер є 15 днів, гарантованих законом. Решта – залежно від можливостей у підрозділі,

– акцентував він.

Скільки днів відпустки може взяти військовий зараз

У 2025 році впродовж року можна взяти 2 відпустки, кожна з яких – не більше 15 календарних днів.

Як військовому взяти відпустку в 2025 році?

"Ветеран.Медіа", аналізуючи запроваджені норми, вказували, що тепер УБД можуть розраховувати на 44 дні відпочинку на рік плюс узяти додаткові дні за сімейними обставинами та скористатися іншими видами відпусток.

"Процедура оформлення гарантованих 15 днів відпустки залишається традиційною: подання рапорту не пізніше ніж за 15 днів до дати початку відпустки, розгляд рапорту безпосереднім командиром протягом 14 днів та передача документів командиру військової частини для остаточного рішення. Однак тепер командир не може відмовити у наданні гарантованих 15 днів без законних підстав", – відзначили журналісти.

Видання вказало, що цей закон – важливий крок у розвитку соціального захисту українських військових. Він відображає розуміння важливості психологічного здоров'я та відпочинку для підтримання боєздатності Збройних Сил України в умовах тривалої війни.

ЗМІ порадило військовим планувати використання гарантованих 15 днів на початку календарного року, своєчасно подавати рапорти та дотримуватися встановлених строків, а також знати свої права і те, як їх захищати.