Перед важной встречей в Берлине Зеленский провел разговор с Макроном
- Владимир Зеленский провел разговор с Эммануэлем Макроном, подчеркивая постоянную дипломатическую поддержку Франции Украине.
- Тот отметил готовность европейцев, американцев и украинцев к прекращению войны.
Владимир Зеленский поддерживает постоянный дипломатический контакт с французской стороной в вопросах мирных переговоров. В частности 14 декабря перед встречей в Германии президент Украины пообщался с Эммануэлем Макроном.
Об этом президент написал в соцсети X, передает 24 Канал.
Что известно о разговоре Зеленского с Макроном?
Владимир Зеленский прибыл в Германию, где запланирован ряд встреч с украинскими, американскими и европейскими переговорщиками. Отметим, что перед встречей с американской стороной он пообщался и с Эммануэлем Макроном, а также выразил ему благодарность за поддержку.
Мы тесно координируем свои действия и работаем вместе ради нашей общей безопасности,
– написал Зеленский по итогам разговора.
Со своей стороны французский президент Эммануэль Макрон отметил, что Франция и в дальнейшем будет оставаться на стороне Киева, работая над достижением прочного и долговременного мира, который обеспечит безопасность и суверенитет Украины, а также стабильность всей Европы в перспективе.
Американцы, европейцы и украинцы хотят только мира. Пока Россия продолжает свою агрессивную войну, Украина стоит крепко,
– высказался Макрон.
Отдельно французский лидер поблагодарил украинских, европейских и американских участников переговорного процесса, которые прилагают усилия для установления длительного и справедливого мира.
Больше о дипломатической поездке Зеленского в Берлин
Президент Украины акцентировал на обсуждении гарантий безопасности для Украины, а также подтвердил готовность к диалогу относительно последних мирных предложений США.
Зеленский также сообщил о запланированных отдельных встречах с Фридрихом Мерцом и рядом европейских лидеров. Между тем в Берлине уже находятся американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые участвуют в переговорах с украинской стороной. В то же время в медиа сообщили, что сам Мерц не присутствует на переговорах с американцами.
К слову, из-за визита президента Украины в городе ввели самый высокий уровень безопасности. Правительственный квартал частично перекрыли, жителей призывают избегать этого района.