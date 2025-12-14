Перед важной встречей в Берлине Зеленский провел разговор с Макроном

Владимир Зеленский поддерживает постоянный дипломатический контакт с французской стороной в вопросах мирных переговоров. В частности 14 декабря перед встречей в Германии президент Украины пообщался с Эммануэлем Макроном.

Об этом президент написал в соцсети X, передает 24 Канал.

Смотрите также В Берлине началась встреча Зеленского с представителями Трампа

Что известно о разговоре Зеленского с Макроном?

Владимир Зеленский прибыл в Германию, где запланирован ряд встреч с украинскими, американскими и европейскими переговорщиками. Отметим, что перед встречей с американской стороной он пообщался и с Эммануэлем Макроном, а также выразил ему благодарность за поддержку.

Мы тесно координируем свои действия и работаем вместе ради нашей общей безопасности,

– написал Зеленский по итогам разговора.

Со своей стороны французский президент Эммануэль Макрон отметил, что Франция и в дальнейшем будет оставаться на стороне Киева, работая над достижением прочного и долговременного мира, который обеспечит безопасность и суверенитет Украины, а также стабильность всей Европы в перспективе.

Американцы, европейцы и украинцы хотят только мира. Пока Россия продолжает свою агрессивную войну, Украина стоит крепко,

– высказался Макрон.

Отдельно французский лидер поблагодарил украинских, европейских и американских участников переговорного процесса, которые прилагают усилия для установления длительного и справедливого мира.

Больше о дипломатической поездке Зеленского в Берлин