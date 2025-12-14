Укр Рус
Новини України Перед важливою зустріччю у Берліні Зеленський провів розмову з Макроном
14 грудня, 20:07
Перед важливою зустріччю у Берліні Зеленський провів розмову з Макроном

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Володимир Зеленський провів розмову з Еммануелем Макроном, підкреслюючи постійну дипломатичну підтримку Франції Україні.
  • Той наголосив на готовності європейців, американців та українців до припинення війни.

Володимир Зеленський підтримує постійний дипломатичний контакт із французькою стороною в питаннях мирних перемовин. Зокрема 14 грудня перед зустріччю в Німеччині президент України поспілкувався з Еммануелем Макроном.

Про таке президент написав у соцмережі X, передає 24 Канал.

Що відомо про розмову Зеленського з Макроном?

Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де запланована низка зустрічей з українськими, американськими та європейськими перемовниками. Зазначимо, що перед зустріччю з американською стороною він поспілкувався і з Еммануелем Макроном, а також висловив йому вдячність за підтримку.

Ми тісно координуємо свої дії та працюємо разом заради нашої спільної безпеки,
– написав Зеленський за підсумками розмови.

Зі свого боку французький президент Еммануель Макрон зазначив, що Франція й надалі залишатиметься на боці Києва, працюючи над досягненням міцного та довготривалого миру, який забезпечить безпеку й суверенітет України, а також стабільність усієї Європи у перспективі.

Американці, європейці та українці прагнуть лише миру. Поки Росія продовжує свою агресивну війну, Україна стоїть міцно,
– висловився Макрон.

Окремо французький лідер подякував українським, європейським та американським учасникам переговорного процесу, які докладають зусиль задля встановлення тривалого й справедливого миру.

Більше про дипломатичну поїздку Зеленського до Берліна

  • Президент України акцентував на обговоренні гарантій безпеки для України, а також підтвердив готовність до діалогу щодо останніх мирних пропозицій США.

  • Зеленський також повідомив про заплановані окремі зустрічі з Фрідріхом Мерцом і низкою європейських лідерів. Тим часом у Берліні вже перебувають американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які беруть участь у переговорах з українською стороною. Водночас у медіа повідомили, що сам Мерц не присутній на перемовинах з американцями.

  • До слова, через візит президента України в місті запровадили найвищий рівень безпеки. Урядовий квартал частково перекрили, мешканців закликають уникати цього району. 