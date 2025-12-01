Зеленский совершит первый официальный визит в Ирландию и встретится там с Умеровым

Зеленский собирается впервые отправиться в Ирландию. Там он поговорит с Рустемом Умеровым.

В то же время Стив Уиткофф полетит в Москву на встречу к Путину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RFI и сайт правительства Ирландии.

Для чего Зеленский летит в Ирландию?

Президент Украины Владимир Зеленский собирается впервые посетить Ирландию.

Там он встретится с Рустемом Умеровым, который вернется с переговоров во Флориде.

В то же время спецпосланник США Стив Уиткофф полетит в тот день в Москву и проведет встречу с Владимиром Путиным.

Президент Зеленский в Ирландии будет иметь ряд встреч, в частности двустороннюю встречу с премьер-министром и открытие Ирландско-украинского экономического форума вместе с премьер-министром и Министром иностранных дел и торговли.

Я много раз встречался с президентом Зеленским, в частности в Киеве, но с особым нетерпением жду возможности поздравить его с этим первым официальным визитом президента Украины в Ирландию,

– сказал премьер страны Микеал Мартин.

Президент также совершит визит вежливости к Президенту Коннолли.

Уиткофф снова встретился с Умеровым и поговорил с Зеленским