1 грудня, 17:06
Зеленський здійснить перший офіційний візит до Ірландії і зустрінеться там з Умєровим

Сергій Попович
Основні тези
  • Зеленський здійснить свій перший офіційний візит до Ірландії, де зустрінеться з Рустемом Умєровим і проведе двосторонню зустріч з прем'єр-міністром.
  • Під час візиту Зеленський відкриє Ірландсько-український економічний форум та здійснить візит ввічливості до Президента Конноллі.

Зеленський збирається вперше вирушути в Ірландію. Там він поговорить з Рустемом Умєровим.

У той же час Стів Віткофф полетить у Москву на зустріч до Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RFI і сайт уряду Ірландії.

Дивіться також Дуже багато обговорили: Зеленський оцінив зустріч з Макроном у Парижі 

Для чого Зеленський летить до Ірландії?

Президент України Володимир Зеленський збирається вперше відвідати Ірландію.

Там він зустрінеться з Рустемом Умєровим, який повернеться з переговорів у Флориді.

Водночас спецпосланець США Стів Віткофф полетить того дня до Москви і проведе зустріч з Владіміром Путіним.

Президент Зеленський в Ірландії матиме низку зустрічей, зокрема двосторонню зустріч з прем'єр-міністром та відкриття Ірландсько-українського економічного форуму разом із прем'єр-міністром та Міністром закордонних справ і торгівлі.

Я багато разів зустрічався з президентом Зеленським, зокрема в Києві, але з особливим нетерпінням чекаю на можливість привітати його з цим першим офіційним візитом президента України до Ірландії,
 – сказав прем'єр країни Мікеал Мартін.

Президент також здійснить візит ввічливості до Президента Конноллі.

Віткофф знову зустрівся з Умєровим і поговорив із Зеленським

  • Володимир Зеленський 1 грудня зустрівся із Еммануелем Макроном у Франції. Там вони провели спільну телефонну розмову із кількома європейськими лідерами та представником США.

  • До перемовин приєдналися спецпредставник США Стів Віткофф та секретар РНБО Рустем Умєров. Зеленський зазначив, що обговорення відбулось за підсумками перемовин у Флориді та для подальшої співпраці.

  • Пізніше у Флориді Віткофф знову зустрівся з Рустемом Умєровим, оскільки залишилися питання, які потрібно обговорити.