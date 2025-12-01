Зеленський здійснить перший офіційний візит до Ірландії і зустрінеться там з Умєровим
- Зеленський здійснить свій перший офіційний візит до Ірландії, де зустрінеться з Рустемом Умєровим і проведе двосторонню зустріч з прем'єр-міністром.
- Під час візиту Зеленський відкриє Ірландсько-український економічний форум та здійснить візит ввічливості до Президента Конноллі.
Зеленський збирається вперше вирушути в Ірландію. Там він поговорить з Рустемом Умєровим.
У той же час Стів Віткофф полетить у Москву на зустріч до Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RFI і сайт уряду Ірландії.
Для чого Зеленський летить до Ірландії?
Президент України Володимир Зеленський збирається вперше відвідати Ірландію.
Там він зустрінеться з Рустемом Умєровим, який повернеться з переговорів у Флориді.
Водночас спецпосланець США Стів Віткофф полетить того дня до Москви і проведе зустріч з Владіміром Путіним.
Президент Зеленський в Ірландії матиме низку зустрічей, зокрема двосторонню зустріч з прем'єр-міністром та відкриття Ірландсько-українського економічного форуму разом із прем'єр-міністром та Міністром закордонних справ і торгівлі.
Я багато разів зустрічався з президентом Зеленським, зокрема в Києві, але з особливим нетерпінням чекаю на можливість привітати його з цим першим офіційним візитом президента України до Ірландії,
– сказав прем'єр країни Мікеал Мартін.
Президент також здійснить візит ввічливості до Президента Конноллі.
Віткофф знову зустрівся з Умєровим і поговорив із Зеленським
Володимир Зеленський 1 грудня зустрівся із Еммануелем Макроном у Франції. Там вони провели спільну телефонну розмову із кількома європейськими лідерами та представником США.
До перемовин приєдналися спецпредставник США Стів Віткофф та секретар РНБО Рустем Умєров. Зеленський зазначив, що обговорення відбулось за підсумками перемовин у Флориді та для подальшої співпраці.
Пізніше у Флориді Віткофф знову зустрівся з Рустемом Умєровим, оскільки залишилися питання, які потрібно обговорити.