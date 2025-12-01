Зеленський здійснить перший офіційний візит до Ірландії і зустрінеться там з Умєровим

Зеленський збирається вперше вирушути в Ірландію. Там він поговорить з Рустемом Умєровим.

У той же час Стів Віткофф полетить у Москву на зустріч до Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RFI і сайт уряду Ірландії.

Для чого Зеленський летить до Ірландії?

Президент України Володимир Зеленський збирається вперше відвідати Ірландію.

Там він зустрінеться з Рустемом Умєровим, який повернеться з переговорів у Флориді.

Водночас спецпосланець США Стів Віткофф полетить того дня до Москви і проведе зустріч з Владіміром Путіним.

Президент Зеленський в Ірландії матиме низку зустрічей, зокрема двосторонню зустріч з прем'єр-міністром та відкриття Ірландсько-українського економічного форуму разом із прем'єр-міністром та Міністром закордонних справ і торгівлі.

Я багато разів зустрічався з президентом Зеленським, зокрема в Києві, але з особливим нетерпінням чекаю на можливість привітати його з цим першим офіційним візитом президента України до Ірландії,

– сказав прем'єр країни Мікеал Мартін.

Президент також здійснить візит ввічливості до Президента Конноллі.

Віткофф знову зустрівся з Умєровим і поговорив із Зеленським