Зеленский прибыл с официальным визитом в Данию с официальным визитом в Данию
- Владимир Зеленский прибыл в Данию с официальным визитом для участия в саммите Украина – государства Северной Европы и Балтии.
- Во время визита запланированы встречи с Эммануэлем Макроном для обсуждения координации усилий против российской агрессии и заседание "коалиции желающих" для рассмотрения санкций против России.
- Зеленский отметил подготовку шагов для укрепления сотрудничества с Евросоюзом и США, подчеркнув важность ответа на российские удары.
Владимир Зеленский прибыл в Данию в среду, 3 сентября, с официальным визитом. Там он примет участие в ряде встреч, в частности с лидерами Северной Европы и Балтии.
О визите президента Украины в Данию сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.
Какова цель визита Зеленского в Данию?
Президент Зеленский уже прибыл в Данию: смотрите видео
Вечером этого же дня лидеры Украины и Франции проведут двустороннюю встречу. Президенты будут обсуждать координацию усилий в противодействии российской агрессии.
Президент подчеркнул, что сейчас готовятся шаги для укрепления сотрудничества с Евросоюзом и США. По его словам, на каждый российский удар должен быть предоставлен ощутимый ответ.
Будущие зарубежные визиты Зеленского
- В четверг, 4 сентября, Зеленский примет участие в заседании "коалиции желающих" в Париже. Там планируется рассмотреть усиление санкционного давления на Россию и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США.
Париж планируют посетить все лидеры, присутствовавшие на встрече Зеленского и Трампа в Вашингтоне 18 августа.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что планирует ряд встреч в течение недели 1 – 7 сентября, одна из них – с Владимиром Зеленским.