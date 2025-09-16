Несмотря на очевидное нежелание России завершать войну, Дональд Трамп продолжает воздерживаться от серьезного давления на агрессора. Владимир Зеленский завуалированно раскритиковал нерешительность президента США.

В недавнем интервью Sky News Владимир Зеленский не скрывал сильное раздражение тем, что западные государства не усиливают давление на Кремль, в то время как россияне наращивают атаки против Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также Песков прокомментировал встречу на уровне лидеров, цинично упрекнув Украину и Европу

Какое заявление сделал Зеленский о Трампе и войне в Украине?

На вопрос, оказалась ли ошибкой встреча Трампа и Путина на Аляске, украинский лидер без колебаний ответил, что Путин не несет никакой ответственности за свои действия. Российский диктатор должен был потерпеть поражение в войне и остановиться, но вместо этого он вышел из дипломатической изоляции.

Он (Путин – 24 Канал) однозначно хочет обмануть США. Он делает все возможное, чтобы избежать санкций, чтобы не позволить США и Трампу наложить на него санкции,

– заявил Владимир Зеленский.

Политик считает, что Трамп не хочет давить на Путина, потому что это может повредить попыткам завершить войну. Впрочем, добавляет он, это неправильный подход к российскому диктатору. Путин, по его словам, понимает только язык силы.

Зеленский также отметил, что требование Трампа, чтобы европейцы усилили экономическое давление на Кремль – прежде всего отказавшись от покупки российских энергоносителей и введя тарифы для других покупателей, таких как Китай и Индия, – понятна. Но, по его мнению, мировая сверхдержава не должна ждать, пока другие сделают первый шаг.

Я считаю, что США достаточно сильны сами по себе. Они могут сделать это быстрее, и сейчас не хватает только сильного санкционного пакета от США,

– подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа занять "четкую позицию", чтобы остановить Владимира Путина и положить конец войне в Украине. По его мнению, единственный путь прекратить боевые действия – это сначала обеспечить четкие гарантии безопасности. И, по словам политика, это возможно только тогда, когда Трамп проявит решимость.

"Я верю, что Дональд Трамп может предоставить нам системы ПВО в нужном количестве, и США имеют их достаточно. К тому же Дональд Трамп имеет достаточно силы, чтобы заставить Путина его бояться", – заявил президент.

Что известно о последних заявлениях Дональда Трампа?