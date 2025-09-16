Зеленский раскритиковал условие Трампа для введения новых санкций против России, – СМИ
- Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа к решительным действиям против Путина, подчеркнув, что российский лидер понимает только язык силы.
- Президент Украины заявил, что США способны самостоятельно ввести сильный санкционный пакет против России, не дожидаясь действий от других стран.
Несмотря на очевидное нежелание России завершать войну, Дональд Трамп продолжает воздерживаться от серьезного давления на агрессора. Владимир Зеленский завуалированно раскритиковал нерешительность президента США.
В недавнем интервью Sky News Владимир Зеленский не скрывал сильное раздражение тем, что западные государства не усиливают давление на Кремль, в то время как россияне наращивают атаки против Украины, передает 24 Канал.
Какое заявление сделал Зеленский о Трампе и войне в Украине?
На вопрос, оказалась ли ошибкой встреча Трампа и Путина на Аляске, украинский лидер без колебаний ответил, что Путин не несет никакой ответственности за свои действия. Российский диктатор должен был потерпеть поражение в войне и остановиться, но вместо этого он вышел из дипломатической изоляции.
Он (Путин – 24 Канал) однозначно хочет обмануть США. Он делает все возможное, чтобы избежать санкций, чтобы не позволить США и Трампу наложить на него санкции,
– заявил Владимир Зеленский.
Политик считает, что Трамп не хочет давить на Путина, потому что это может повредить попыткам завершить войну. Впрочем, добавляет он, это неправильный подход к российскому диктатору. Путин, по его словам, понимает только язык силы.
Зеленский также отметил, что требование Трампа, чтобы европейцы усилили экономическое давление на Кремль – прежде всего отказавшись от покупки российских энергоносителей и введя тарифы для других покупателей, таких как Китай и Индия, – понятна. Но, по его мнению, мировая сверхдержава не должна ждать, пока другие сделают первый шаг.
Я считаю, что США достаточно сильны сами по себе. Они могут сделать это быстрее, и сейчас не хватает только сильного санкционного пакета от США,
– подчеркнул президент Украины.
Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа занять "четкую позицию", чтобы остановить Владимира Путина и положить конец войне в Украине. По его мнению, единственный путь прекратить боевые действия – это сначала обеспечить четкие гарантии безопасности. И, по словам политика, это возможно только тогда, когда Трамп проявит решимость.
"Я верю, что Дональд Трамп может предоставить нам системы ПВО в нужном количестве, и США имеют их достаточно. К тому же Дональд Трамп имеет достаточно силы, чтобы заставить Путина его бояться", – заявил президент.
Что известно о последних заявлениях Дональда Трампа?
- Президент США обвинил Европу в недостаточно жесткой позиции в отношении России, указывая на то, что европейские страны продолжают покупать российские энергоносители.
- Дональд Трамп заявил, что готов применить серьезные санкции против России, однако при условии, что это сделают и европейские страны. Американский президент хочет, чтобы они полностью отказались от российской нефти, а также ввели от 50% до 100% вторичных тарифов на Китай и Индию.
- Как пишет NYT, Трамп хорошо понимает, что союзники не смогут выполнить его условие. Венгрия и Турция вряд ли откажутся от покупки российской нефти. Политик умышленно выдвинул невыполнимое требование, чтобы не усиливать давление на Россию.