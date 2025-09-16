Попри очевидне небажання Росії завершувати війну, Дональд Трамп продовжує утримуватися від серйозного тиску на агресора. Володимир Зеленський завуальовано розкритикував нерішучість президента США.

У нещодавньому інтерв'ю Sky News Володимир Зеленський не приховував сильне роздратування тим, що західні держави не посилюють тиск на Кремль, у той час як росіяни нарощують атаки проти України, передає 24 Канал.

Яку заяву зробив Зеленський про Трампа та війну в Україні?

На запитання, чи виявилася помилкою зустріч Трампа і Путіна на Алясці, український лідер без вагань відповів, що Путін не несе жодної відповідальності за свої дії. Російський диктатор повинен був зазнати поразки у війні та зупинитися, але натомість він вийшов з дипломатичної ізоляції.

Він (Путін – 24 Канал) однозначно хоче обдурити США. Він робить усе можливе, щоб уникнути санкцій, щоб не дозволити США та Трампу накласти на нього санкції,

– заявив Володимир Зеленський.

Політик вважає, що Трамп не хоче тиснути на Путіна, бо це може зашкодити спробам завершити війну. Втім, додає він, це неправильний підхід до російського диктатора. Путін, за його словами, розуміє лише мову сили.

Зеленський також зазначив, що вимога Трампа, аби європейці посилили економічний тиск на Кремль – насамперед відмовившись від купівлі російських енергоносіїв і запровадивши тарифи для інших покупців, таких як Китай і Індія, – зрозуміла. Але, на його думку, світова наддержава не повинна чекати, поки інші зроблять перший крок.

Я вважаю, що США достатньо сильні самі по собі. Вони можуть зробити це швидше, і зараз бракує лише сильного санкційного пакета від США,

– наголосив президент України.

Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа зайняти "чітку позицію", щоб зупинити Володимира Путіна й покласти край війні в Україні. На його думку, єдиний шлях припинити бойові дії – це спочатку забезпечити чіткі гарантії безпеки. І, за словами політика, це можливо лише тоді, коли Трамп виявить рішучість.

"Я вірю, що Дональд Трамп може надати нам системи ППО у потрібній кількості, й США мають їх достатньо. До того ж Дональд Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна його боятися", – заявив президент.

Що відомо про останні заяви Дональда Трампа?