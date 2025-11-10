Правда ли, что Трамп бросил карты в Зеленского: президент прокомментировал слухи

В СМИ писали, что во время последней встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне глава Белого дома якобы разозлился и даже бросил карту через стол в сторону Зеленского. Глава государства высказался относительно правдивости таких заявлений.

Он считает, что двусторонние отношения должны строиться на взаимном уважении и понимании. Об этом в интервью The Guardian рассказал Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

Как президент Украины высказался об отношениях с Трампом?

Он отметил, что не стесняется говорить правду, ведь считает, что именно откровенность является кратчайшим путем к конструктивному диалогу и достижению результата.

По словам Зеленского, говорить нужно честно, как есть, хотя не всегда стоит раскрывать все детали.

Относительно определенных карт или данных, он заверил, что ничего подобного не происходило.

Владимир Зеленский добавил, что диалог должен быть конструктивным и предметным, и признал, что многие боятся Трампа. Это, по его мнению, отражает общую мировую позицию.

В то же время глава государства подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки являются мировым лидером и их влияние ощутимо.

К слову, во время февральского визита президента Украины в Белый дом между ним и Трампом возникла напряженный спор относительно политики США в отношении России. Тогда американский президент выразил недовольство позицией украинской стороны, а делегация из Киева покинула Белый дом раньше, чем планировалось.

