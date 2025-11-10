Чи це правда, що Трамп кинув карти у Зеленського: президент прокоментував чутки

У ЗМІ писали, що під час останньої зустрічі Зеленського й Трампа у Вашингтоні очільник Білого дому нібито розлютився і навіть кинув мапу через стіл у бік Зеленського. Глава держави висловився стосовно правдивості таких заяв.

Він вважає, що двосторонні відносини повинні будуватися на взаємній повазі та розумінні. Про таке в інтерв'ю The Guardian розповів Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

Як президент України висловився про відносини з Трампом?

Він зазначив, що не соромиться говорити правду, адже вважає, що саме відвертість є найкоротшим шляхом до конструктивного діалогу та досягнення результату.

За словами Зеленського, говорити потрібно чесно, як є, хоча не завжди варто розкривати всі деталі.

Щодо певних мап чи даних, він запевнив, що нічого подібного не відбувалося.

Володимир Зеленський додав, що діалог має бути конструктивним і предметним, і визнав, що багато хто боїться Трампа. Це, на його думку, відображає загальну світову позицію.

Водночас глава держави підкреслив, що Сполучені Штати Америки є світовим лідером і їхній вплив відчутний.

До слова, під час лютневого візиту президента України до Білого дому між ним і Трампом виникла напружена суперечка щодо політики США стосовно Росії. За Тоді американський президент висловив невдоволення позицією української сторони, а делегація з Києва покинула Білий дім раніше, ніж планувалося.

Остання зустріч Зеленського й Трампа: головні тези