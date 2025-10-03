На следующей неделе Владимир Зеленский проведет закрытую встречу с депутатами "Слуги народа". Это заседание несколько выбивается из установленных правил.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Что известно о встрече Зеленского и "Слуг народа"?

Как заметил Железняк, Владимир Зеленский в принципе редко проводит встречи с фракцией. Это же совещание выбивается еще и тем, что это второй раз за месяц, когда не "Слуги" просят встречи с президентом, а наоборот.

Даты пока нет, скорее всего это вторник – четверг, когда депутаты соберутся на заседание Рады. Сейчас всех просят заранее предоставить свои вопросы к президенту,

– рассказал нардеп.

Ярослав Железняк отмечает, что часто нардепы инициировали встречи, однако те не происходили из-за нехватки времени президента.

Что известно о прошедшем заседании?