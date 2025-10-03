Зеленский срочно созывает "Слуг народа" на встречу, нардеп
- Владимир Зеленский проведет закрытую встречу с депутатами "Слуги народа" на следующей неделе.
- Предыдущая встреча 16 сентября обсуждала темы войны, а новое совещание планируется между 6 и 10 октября.
На следующей неделе Владимир Зеленский проведет закрытую встречу с депутатами "Слуги народа". Это заседание несколько выбивается из установленных правил.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Что известно о встрече Зеленского и "Слуг народа"?
Как заметил Железняк, Владимир Зеленский в принципе редко проводит встречи с фракцией. Это же совещание выбивается еще и тем, что это второй раз за месяц, когда не "Слуги" просят встречи с президентом, а наоборот.
Даты пока нет, скорее всего это вторник – четверг, когда депутаты соберутся на заседание Рады. Сейчас всех просят заранее предоставить свои вопросы к президенту,
– рассказал нардеп.
Ярослав Железняк отмечает, что часто нардепы инициировали встречи, однако те не происходили из-за нехватки времени президента.
Что известно о прошедшем заседании?
- Прошлое заседание фракции по инициативе президента состоялась 16 сентября.
- СМИ со ссылкой на источники писали, что встреча в Офисе президента длилась около двух часов и проходила в формате вопросы – ответы.
- Присутствовало около 150 депутатов. Железняк утверждает, что такая явка не удовлетворила президента.
- Журналисты писали, что встречу с Зеленским инициировали с целью улучшения коммуникации с фракцией "Слуга народа". Тогда же заявлялось и о планах провести второе заседание между 6 и 10 октября.
- Во время разговора с Владимиром Зеленским обсуждали темы, связанные с войной. Вопрос выборов, как утверждают собеседники изданий, не поднимался.