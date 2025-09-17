Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

О чем Зеленский разговаривал с депутатами?

Источники издания во фракции "Слуга народа" сообщили, что встреча в Офисе президента длилась около двух часов и проходила в формате вопроса – ответа.

На встрече было около 150 депутатов: они в основном задавали вопросы Владимиру Зеленскому.

По словам собеседников издания, парламентарии обсуждали темы, связанные с войной. В частности, Зеленский сообщил, что Украина добивается гарантий безопасности прежде всего в продолжении военной помощи от союзников и поддержке армии.

В то же время президент отметил, что в украинском политикуме существуют силы, которые могут пытаться через окружение президента США Дональда Трампа повлиять на него, продвигая позицию, противоречащую интересам Украины.

Во время встречи Зеленский заявил, что он хочет скорейшего прекращения войны, однако должен готовиться и к худшему сценарию. Поэтому власть в Украине закладывает значительный бюджет на финансирование "оборонки" и армии в течение следующего года.

Кроме этого, участники встречи обсудили коммуникацию с главами ОВА, ведь у некоторых нардепов случаются недоразумения с ними. Также поднимались вопросы переселенцев и детей с особыми потребностями.

Интересно! Темы выборов в Украине или каких-либо новых кадровых перестановок Зеленский с парламентариями не обсуждал.

Собеседники отметили, что встречу с Зеленским инициировали с целью улучшения коммуникации с фракцией "Слуга народа". Следующая такая встреча должна состояться в период с 6 по 10 октября.

