Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Про що Зеленський розмовляв з депутатами?

Джерела видання у фракції "Слуга народу" повідомили, що зустріч в Офісі президента тривала близько двох годин та відбувалася у форматі запитання – відповіді.

На зустрічі було близько 150 депутатів: вони здебільшого ставили питання Володимиру Зеленському.

За словами співрозмовників видання, парламентарі обговорювали теми, пов'язані з війною. Зокрема, Зеленський повідомив, що Україна добивається гарантій безпеки насамперед у продовженні військової допомоги від союзників і підтримці армії.

Водночас президент зазначив, що в українському політикумі існують сили, які можуть намагатися через оточення президента США Дональда Трампа вплинути на нього, просуваючи позицію, що суперечить інтересам України.

Під час зустрічі Зеленський заявив, що він хоче якнайшвидшого припинення війни, однак має готуватися і до найгіршого сценарію. Через це влада в Україні закладає значний бюджет на фінансування "оборонки" та армії протягом наступного року.

Окрім цього, учасники зустрічі обговорили комунікацію з головами ОВА, адже у деяких нардепів трапляються непорозуміння з ними. Також порушувалися питання переселенців і дітей з особливими потребами.

Цікаво! Теми виборів в Україні або будь-яких нових кадрових перестановок Зеленський з парламентарями не обговорював.

Співрозмовники зазначили, що зустріч із Зеленським ініціювали з метою покращення комунікації з фракцією "Слуга народу". Наступна така зустріч має відбутися в період з 6 по 10 жовтня.

Зеленський прокоментував ситуацію на фронті та гарантії безпеки