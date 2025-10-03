На наступному тижні Володимир Зеленський проведе закриту зустріч з депутатами "Слуги народу". Це засідання дещо вибивається з встановлених правил.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Що відомо про зустріч Зеленського і "Слуг народу"?

Як зауважив Железняк, Володимир Зеленський в принципі рідко проводить зустрічі з фракцією. Ця ж нарада вибивається ще й тим, що це вдруге за місяць, коли не "Слуги" просять зустрічі з президентом, а навпаки.

Дати поки немає, скоріш за все це вівторок – четвер, коли депутати зберуться на засідання Ради. Зараз всіх просять заздалегідь надати свої питання до президента,

– розповів нардеп.

Ярослав Железняк зауважує, що часто нардепи ініціювали зустрічі, однак ті не відбувалися через брак часу президента.

Що відомо про минуле засідання?