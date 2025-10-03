Зеленський терміново скликає "Слуг народу" на зустріч, – нардеп
- Володимир Зеленський проведе закриту зустріч з депутатами "Слуги народу" на наступному тижні.
- Попередня зустріч 16 вересня обговорювала теми війни, а нова нарада планується між 6 та 10 жовтня.
На наступному тижні Володимир Зеленський проведе закриту зустріч з депутатами "Слуги народу". Це засідання дещо вибивається з встановлених правил.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Що відомо про зустріч Зеленського і "Слуг народу"?
Як зауважив Железняк, Володимир Зеленський в принципі рідко проводить зустрічі з фракцією. Ця ж нарада вибивається ще й тим, що це вдруге за місяць, коли не "Слуги" просять зустрічі з президентом, а навпаки.
Дати поки немає, скоріш за все це вівторок – четвер, коли депутати зберуться на засідання Ради. Зараз всіх просять заздалегідь надати свої питання до президента,
– розповів нардеп.
Ярослав Железняк зауважує, що часто нардепи ініціювали зустрічі, однак ті не відбувалися через брак часу президента.
Що відомо про минуле засідання?
- Минуле засідання фракції за ініціативи президента відбулася 16 вересня.
- ЗМІ з посиланням на джерела писали, що зустріч в Офісі президента тривала близько двох годин і відбувалася у форматі запитання – відповіді.
- Присутніми було близько 150 депутатів. Железняк стверджує, що така явка не задовольнила президента.
- Журналісти писали, що зустріч із Зеленським ініціювали з метою покращення комунікації з фракцією "Слуга народу". Тоді ж заявлялося і про плани провести друге засідання між 6 та 10 жовтня.
- Під час розмови з Володимиром Зеленським обговорювали теми, пов'язані з війною. Питання виборів, як стверджують співрозмовники видань, не підіймалося.