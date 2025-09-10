Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьерами Польши Дональдом Туском, Великобритании Киром Стармером, председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили атаку российских дронов на Польшу.

Зеленский подчеркнул, что на этот раз наглость России еще выше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.

Как прошел разговор Зеленского с европейскими лидерами?

Зеленский поговорил с премьерами Польши Дональдом Туском, Великобритании Киром Стармером, председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Прежде всего речь шла об атаке российских дронов на Польшу. Зеленский отметил, что инциденты с несколькими дронами, которые залетали в воздушное пространство НАТО уже были, но на этот раз масштаб значительно больше. Должна быть соответствующая реакция.

Обломки БпЛА, в частности "Шахедов", были найдены во многих польских городах и селах. Украинские военные передают польской стороне всю необходимую информацию об этой атаке.

Причин такого дерзкого поведения России несколько, и всем они совершенно очевидны. Нам надо работать над общей системой противовоздушной защиты и создать действенный воздушный щит над Европой. Украина давно это предлагает, есть конкретные решения. Мы должны вместе реагировать на все актуальные вызовы и быть готовыми к потенциальным угрозам всем европейцам в будущем,

– заявил Зеленский.

Также, по его словам, нужно значительно увеличить финансирование для производства дронов-перехватчиков. Они эффективно выполняют свои функции.

Зеленский предложил польской стороне помощь Украины, в частности обучение по сбиванию дронов. О соответствующем сотрудничестве Зеленский договорился с Дональдом Туском. Также будет координация со всеми странами-членами НАТО.

Что известно о российских дронах в Польше?