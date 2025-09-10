Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єрами Польщі Дональдом Туском, Великої Британії Кіром Стармером, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні й генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили атаку російських дронів на Польщу.

Зеленський підкреслив, що цього разу наглість Росії ще вища. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

Як пройшла розмова Зеленського з європейськими лідерами?

Зеленський поговорив з прем’єрами Польщі Дональдом Туском, Великої Британії Кіром Стармером, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні й генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Передусім мова йшла про атаку російських дронів на Польщу. Зеленський зазначив, що інциденти з кількома дронами, які залітали у повітряний простір НАТО вже траплялися, але цього разу масштаб значно більший. Має бути відповідна реакція.

Уламки БпЛА, зокрема "Шахедів", були знайдені у багатьох польських містечках та селах. Українські військові передають польській стороні усю необхідну інформацію про цю атаку.

Причин такої зухвалої поведінки Росії декілька, і всім вони абсолютно очевидні. Нам треба працювати над спільною системою протиповітряного захисту та створити дієвий повітряний щит над Європою. Україна давно це пропонує, є конкретні рішення. Ми повинні разом реагувати на всі актуальні виклики та бути готовими до потенційних загроз усім європейцям у майбутньому,

– заявив Зеленський.

Також, за його словами, потрібно значно збільшити фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. Вони ефективно виконують свої функції.

Зеленський запропонував польській стороні допомогу України, зокрема навчання зі збиття дронів. Про відповідну співпрацю Зеленський домовився з Дональдом Туском. Також буде координація з усіма країнами-членами НАТО.

Що відомо про російські дрони в Польщі?