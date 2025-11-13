"Россия должна заплатить": Зеленский прокомментировал использование замороженных активов

Президент Украины считает, что Россия должна заплатить за войну. В частности, он рассказал, каким образом можно использовать средства из замороженных активов россиян.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Президента Украины Владимира Зеленского в интервью Bloomberg.

Что говорит Зеленский о российских замороженных активах?

Президент Украины отметил, что средства из замороженных активов помогут Украине приобрести больше систем противовоздушной обороны от США и Европы, а также профинансировать производство собственных дронов для ударов по российским целям.

У нас нет дополнительных денег, и это – наш путь, и это справедливо,

– подчеркнул Зеленский.

Он предположил, что американский лидер Дональд Трамп мог бы подать хороший сигнал европейским лидерам, воспользовавшись миллиардами долларов российских активов, замороженных в США.

Зеленский сказал, что у Трампа есть пять миллиардов активов, возможно, он решит потратить эти деньги. По его словам, предыдущие действия США, в частности энергетические санкции, уже побудили европейских партнеров к решительным шагам.

Какие другие новые заявления сделал Президент Украины?