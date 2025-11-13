"Россия должна заплатить": Зеленский прокомментировал использование замороженных активов
- Зеленский заявил, что замороженные российские активы могут помочь Украине получить больше систем ПВО и финансировать производство дронов.
- Он отметил, что Дональд Трамп мог бы подать сигнал европейским лидерам, используя замороженные в США российские активы.
Президент Украины считает, что Россия должна заплатить за войну. В частности, он рассказал, каким образом можно использовать средства из замороженных активов россиян.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Президента Украины Владимира Зеленского в интервью Bloomberg.
Что говорит Зеленский о российских замороженных активах?
Президент Украины отметил, что средства из замороженных активов помогут Украине приобрести больше систем противовоздушной обороны от США и Европы, а также профинансировать производство собственных дронов для ударов по российским целям.
У нас нет дополнительных денег, и это – наш путь, и это справедливо,
– подчеркнул Зеленский.
Он предположил, что американский лидер Дональд Трамп мог бы подать хороший сигнал европейским лидерам, воспользовавшись миллиардами долларов российских активов, замороженных в США.
Зеленский сказал, что у Трампа есть пять миллиардов активов, возможно, он решит потратить эти деньги. По его словам, предыдущие действия США, в частности энергетические санкции, уже побудили европейских партнеров к решительным шагам.
Какие другие новые заявления сделал Президент Украины?
Зеленский считает, что Россия готовится к войне в Европе до 2030 года, увеличивая военное производство. По его мнению, оккупанты хотят быть способными в 2029 или 2030 году начать большую войну.
По словам украинского лидера, Путин начал кампанию запугивания Европы из-за вторжения беспилотников в воздушное пространство НАТО.
Зеленский также призвал союзников из Европейского Союза преодолеть разногласия по использованию замороженных российских активов, заявив, что новое финансирование является критически важным для того, чтобы пострадавшая от войны украинская экономика могла продолжать борьбу с Москвой.