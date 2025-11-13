"Росія має заплатити": Зеленський прокоментував використання заморожених активів

Президент України вважає, що Росія має заплатити за війну. Зокрема, він розповів, яким чином можна використати кошти з заморожених активів росіян.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Bloomberg.

Що каже Зеленський про російські заморожені активи?

Президент України наголосив, що кошти з заморожених активів допоможуть Україні придбати більше систем протиповітряної оборони від США та Європи, а також профінансувати виробництво власних дронів для ударів по російських цілях.

У нас немає додаткових грошей, і це – наш шлях, і це справедливо,

– підкреслив Зеленський.

Він припустив, що американський лідер Дональд Трамп міг би подати хороший сигнал європейським лідерам, скориставшись мільярдами доларів російських активів, заморожених у США.

Зеленський сказав, що у Трампа є п’ять мільярдів активів, можливо, він вирішить витратити ці гроші. За його словами, попередні дії США, зокрема енергетичні санкції, вже спонукали європейських партнерів до рішучих кроків.

Які інші нові заяви зробив Президент України?